Erdoğan: Nihai amacımız, yeni ve sivil bir anayasa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan Hakları Eylem Planı" adını verdikleri programa dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Erdoğan, "Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır" ifadesini kullanarak "Ülkemizin geleceği konusunda sözü olan herkesi, yeni anayasa yapım sürecine katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı, söz konusu eylem planının dokuz amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içerdiğini açıkladı. Erdoğan, arkasında "geniş tabanlı bir istişare süreci" olduğunu belirttiği eylem planı konusunda, ilgili tüm bakanlıklarla, kurumlarla, ekonomi ve iş dünyasıyla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelindiğini söyledi.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlandığını belirten Erdoğan, "Eylem Planı'nda belirlenen her bir faaliyet için sorumlu ve ilgili kuruluşlar ile bu faaliyetler için öngörülen zaman dilimine yönelik takvim de iki hafta içerisinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" dedi.