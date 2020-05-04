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Erdoğan: Normal hayata kademe kademe geçeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 20:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklama yapan Erdoğan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma sınırlandırılmasının esnetildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde koronavirüs salgını ile mücadele için alınan tedbirlerinin gevşetilmesi ve normalleşme planı ile eğitimde atılacak adımlar ve YKS ile LGS sınav tarihi yer aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de atılan tüm adımları zamanında attıklarını belirten Erdoğan, her türlü tedbiri aldıklarını bunun neticesinde de koronavirüse yakalananların sayısının gün geçtikçe azaldığını, iyileşenlerin sayısının arttığını söyledi.

“Sınırlamalar azaltılarak sürecek”

“Normal hayata kademe kademe geçeceğiz” diyen Erdoğan, “Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacak, sınırlamalar azaltılacak da olsa devam edecek” dedi. Bir normalleşme planı hazırlandığını belirten Erdoğan, planın Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle hazırlandığını söyledi. Erdoğan salgının seyrine bağlı olarak önlemlerin de değişebileceğini vurguladı.

65 yaş üstüne ve 20 yaş altına kısıtlı sokağa çıkma izni

"Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayarak yapıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, “65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar kısıtlama günlerinde 4 saat süreyle sokağa çıkabilecekler” ifadesini kullandı.

Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlanmasının sürdürüleceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor…

© Deutsche Welle Türkçe

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