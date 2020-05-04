Erdoğan: Normal hayata kademe kademe geçeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde koronavirüs salgını ile mücadele için alınan tedbirlerinin gevşetilmesi ve normalleşme planı ile eğitimde atılacak adımlar ve YKS ile LGS sınav tarihi yer aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de atılan tüm adımları zamanında attıklarını belirten Erdoğan, her türlü tedbiri aldıklarını bunun neticesinde de koronavirüse yakalananların sayısının gün geçtikçe azaldığını, iyileşenlerin sayısının arttığını söyledi.

“Sınırlamalar azaltılarak sürecek”

“Normal hayata kademe kademe geçeceğiz” diyen Erdoğan, “Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacak, sınırlamalar azaltılacak da olsa devam edecek” dedi. Bir normalleşme planı hazırlandığını belirten Erdoğan, planın Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle hazırlandığını söyledi. Erdoğan salgının seyrine bağlı olarak önlemlerin de değişebileceğini vurguladı.

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