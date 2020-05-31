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Erdoğan normalleşme takvimini duyurmuştu! 1 Haziran'da neler değişecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 17:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni normalleşme planını duyurmuştu. Erdoğan'ın açıkladığı plana göre yarın, birçok alanda normalleşme adımları atılıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 buçuk aydır devam eden sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları son buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planına göre 1 Haziran'dan itibaren hayatımızda birçok şey değişecek.

İşte madde madde yarından itibaren değişecek şeyler...

Erdoğan normalleşme takvimini duyurmuştu! 1 Haziran'da neler değişecek?

SÜRÜCÜ KURSLARI YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR

SÜRÜCÜ KURSLARI YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR
MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.

SEYAHAT KISITLAMASI KALKIYOR

SEYAHAT KISITLAMASI KALKIYOR
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" açıklaması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.

KAMU PERSONELİ İŞE DÖNÜYOR

KAMU PERSONELİ İŞE DÖNÜYOR
İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar.

RESTORAN VE ÇAY BAHÇELERİ AÇILIYOR

RESTORAN VE ÇAY BAHÇELERİ AÇILIYOR
1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

EĞLENCE MEKANLARI KAPSAM DIŞINDA

EĞLENCE MEKANLARI KAPSAM DIŞINDA
Eğlence mekanları ile nargile satışı kapsam dışında olacak.

PLAJLAR VE MİLLİ PARKLAR DA FAALİYETE GEÇECEK

PLAJLAR VE MİLLİ PARKLAR DA FAALİYETE GEÇECEK
Plajlar, milli parklar ve bahçeler, müzeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

SPOR SALONLARI AÇILIYOR

SPOR SALONLARI AÇILIYOR
Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacak.

HAYVAN SATIŞ YERLERİ DE AÇILACAK

HAYVAN SATIŞ YERLERİ DE AÇILACAK
Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

ECZANELER NORMALE DÖNÜYOR

ECZANELER NORMALE DÖNÜYOR
İstanbul Eczacı Odası, normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatlerinin hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacağını açıkladı.

KREŞLER AÇILIYOR

KREŞLER AÇILIYOR
Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da 1 Haziran'da açılacak.

HALI SAHALAR

HALI SAHALAR
Halı sahalar, tenis kortları da pazartesiden itibaren faaliyete geçiyor.

KÜTÜPHANELER DE AÇIK OLACAK

KÜTÜPHANELER DE AÇIK OLACAK
Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

AÇIK HAVA KONSERLERİNE DEVAM

AÇIK HAVA KONSERLERİNE DEVAM
Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.

DİNLENME TESİSLERİ HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR

DİNLENME TESİSLERİ HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR
Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.

DENİZ TURİZMİ KISITLAMASI KALKIYOR

DENİZ TURİZMİ KISITLAMASI KALKIYOR
Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.

YARGISAL FAALİYET BAŞLIYOR

YARGISAL FAALİYET BAŞLIYOR
HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak. HSK, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.

KAPALI GÖRÜŞ BAŞLIYOR

KAPALI GÖRÜŞ BAŞLIYOR
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

0-18 YAŞA İKİ GÜN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

0-18 YAŞA İKİ GÜN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa iniyor ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA DEVAM

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA DEVAM
Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

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