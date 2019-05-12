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Erdoğan nostaljik tramvaya bindi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 20:10 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Beyoğlu İftarına katılmak için Taksim Meydanı'na geldi.

Erdoğan nostaljik tramvaya bindi (1)

İdris TİFTİKÇİ-Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Beyoğlu İftarına katılmak için Taksim Meydanı'na geldi. Erdoğan, iftar öncesi İstiklal Caddesi'ne geçerek bir süre yürüdü. Burada bazı vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra nostaljik tramvaya bindi. Nostaljik tramvayla bir süre yolculuk yapan Erdoğan, tramvaydan inerek seyyar satıcıdan kestane satın aldı. Erdoğan'ın İstiklal Caddesi'ndeki gezisi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Erdoğan nostaljik tramvaya bindi (1)Erdoğan nostaljik tramvaya bindi (1)Erdoğan nostaljik tramvaya bindi (1)Erdoğan nostaljik tramvaya bindi (1)

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