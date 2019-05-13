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ERDOĞAN NOSTALJİK TRAMVAYA BİNDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 08:01 | Son Güncelleme

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde bindiği nostaljik tramvaydan caddede yürüyenleri selamladı.

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde bindiği nostaljik tramvaydan caddede yürüyenleri selamladı. Erdoğan kendisine "her şey çok güzel olacak" diyen bir kişiye, "daha güzel olacak" diye seslendi.

İdris TİFTİKÇİ - Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Beyoğlu İftarına katılmak için Taksim Meydanı'na geldi. Erdoğan, iftar öncesi İstiklal Caddesi'ne geçerek bir süre yürüdü. Burada bazı vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra nostaljik tramvaya bindi. Nostaljik tramvayla bir süre yolculuk yapan Erdoğan, tramvaydan inerek seyyar satıcıdan kestane satın aldı. Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki gezisinin ardından Taksim Meydanı'ndaki iftar çadırına girdi.

ERDOĞAN: DAHA GÜZEL OLACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde bindiği nostaljik tramvaydan caddede yürüyenleri selamladı. Erdoğan kendisine "her şey çok güzel olacak" diyen bir kişiye, "daha güzel olacak" diye seslendi. Bu anlar Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:
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Ek Görüntü//
-Erdoğan'ın tramvaydan bir vatandaşla 'Daha güzel olacak' diye seslenmesi

Geçilen Görüntü//
-Erdoğan'ın İstiklal Caddesi'ne gelişi
-Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekilmesi
-Tramvaya binmesi
-Tramvaydan inmesi
-Seyyar satıcıdan kestane alması
-İftar çadırına gitmesi
-Detaylar

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