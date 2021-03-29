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Erdoğan: Nüfusun yüzde 80’i çok yüksek riskli kategoride

29.03.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın haritasındaki çok yüksek riskli il sayısının 58’e yükseldiğini belirterek yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan: Nüfusun yüzde 80’i çok yüksek riskli kategoride

Buna göre cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü.Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır" dedi.

Erdoğan, kırmızı kategorideki illerde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına cumartesi gününün de eklendiğini belirtti. Cumartesi yasağı mart ayı başında kaldırılmıştı. Hafta içi 21:00 ile 05:00 arası devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında ise bir değişiklik olmadı.

Erdoğan’ın açıkladığı diğer kısıtlamalar 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan ayını kapsıyor. Buna göre Ramazan’da restoranlar yeniden paket servise dönecek, mekana müşteri alamayacak.

Cumhurbaşkanı, ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinliklerin de gerçekleştirilmeyeceğini söyledi. Ramazan’da ayrıca risk kategorisine bakılmaksızın tüm ülke çapında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Erdoğan kısıtlamalardan etkilenen yeme içme sektörüne bazı ilave destekler sağlayacaklarını da belirtti.

Türkiye’de normalleşme adımlarının başladığı mart ayı başından beri vaka sayısı giderek artarak günlük 30 bin sınırına dayanmış durumda.

DW / GY, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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