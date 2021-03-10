Erdoğan: Nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katılacağız

Türkiye-Rusya işbirliğinin sadece ikili ilişkilerde değil bölgesel barış için de kilit rol oynadığını belirten Erdoğan, "Libya'dan Suriye'ye kadar Türk-Rus diyaloğunu sahada görme fırsatı gördük. Koronavirüs sebebiyle yatırımlar ve dış ticarette yaşadığımız ivme kaybını bu yıl telafi edeceğiz" diye konuştu.

İki lider, ikili işbirliğinin artarak süreceği mesajı verdi.Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan ve Mersin'de inşası süren Akkuyu'da üçüncü ünitenin temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı temel atma töreninde iki lider ikili işbirliğinin güçlenerek süreceği mesajı verdi.

"Türkiye'nin nükleerde beyin takımı oluşacak"

Nükleer santralın birçok yan sektöre katkı yapacağını, şu anda 16 bin, üretim döneminde ise 4 bin kişilik istihdam sağlayacağını belirten Erdoğan, "Öğrencilerimizden 186'sı zorunlu eğitimlerini tamamladı ve ülkesine döndü. Nükleer Güç Santralimizin tüm süreçlerinde bu öğrencilerimiz görev alacak. Böylece Türkiye'nin nükleer enerjide beyin takımı oluşacak" dedi.

Rusya ile Türkiye arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşma uyarınca Türk öğrenciler, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI) ve St. Petersburg Politeknik Üniversitesi’nde nükleer uzman yetiştirme programlarına katılıyor. Genç Türk uzmanların öğrenimlerini tamamlayıp Rosatom teknik eğitim merkezlerinde eğitimden geçtikten sonra Akkuyu NGS’nin işletme personeli arasına katılması öngörülüyor.

Putin: Yeni bir dönem başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Akkuyu ile yeni bir dönem başladığını belirterek projenin hayata geçirilmesinin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştireceğini söyledi. Akkuyu'da dört ünite kurulacağını belirten Putin, Rusya'da eğitim alıp mezun olacak 200'ü aşkın Türk genciyle Türk nükleer sanayisi için yeterli kadroyu yetiştirmiş olacaklarını kaydetti.