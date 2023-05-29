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Erdoğan o illerde rekor kırdı! İşte en yüksek oy oranına ulaştığı şehirler... Kılıçdaroğlu ise...

29.05.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur oylamasının ardından Türkiye seçim sonuçlarına kilitlenmişti. YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Seçimin ardından Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy oranı aldığı iller de belli oldu. Erdoğan'a rekor oy oranı çıkan iller arasında Bayburt 1. olurken, onu Gümüşhane, Çankırı, Yozgat ve Rize takip etti. Kılıçdaroğlu ise en yüksek oy oranını Tunceli'den aldı.

Erdoğan o illerde rekor kırdı! İşte en yüksek oy oranına ulaştığı şehirler... Kılıçdaroğlu ise...

Türkiye, yoğun bir seçim sürecinin ardından 28 Mayıs'ta sandığa gitti ve cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda oyunu kullandı. Sonuçların belli olmasından sonra YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı. Seçimlerin ardından Erdoğan'ın en yüksek oy oranına ulaştığı ve rekor kırdığı iller belli oldu. Erdoğan yüzde 82.45 ile en yüksek oy oranına Bayburt'ta ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun ise en yüksek oranına ulaştığı şehir Tunceli oldu.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EN YÜKSEK OY ORANINA ULAŞTIĞI İLLER

Bayburt: Yüzde 82.45

Gümüşhane: Yüzde 78.54

Çankırı: Yüzde 76.76

Yozgat: Yüzde 76.36

Rize: Yüzde 75.86

Kahramanmaraş: Yüzde 75,77

Aksaray: Yüzde 75,38

Erzurum: Yüzde 73,56

Sivas: Yüzde 73,09

Konya: Yüzde 72,99

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KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN EN YÜKSEK OY ORANINA ULAŞTIĞI İLLER

Tunceli: Yüzde 82.81

Şırnak: Yüzde 76.29

Hakkari: Yüzde 72.09

Diyarbakır: Yüzde 71.61

Kırklareli: Yüzde 68.42

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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