Erdoğan ODTÜ ve İTÜ dahil 16 üniversiteye rektör ataması yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ODTÜ, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu 16 üniversiteye rektör ataması yaptı. Atama kararı 14 Ağustos 2020 tarih ve 31213 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Adana eski milletvekili ve Sağlık Bakanlığı müsteşarı Necdet Ünüvar'ın Ankara Üniversitesi'nin yeni rektörü olması sosyal medyada tepki çekti.

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre;

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

Ankara Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,

Çukurova Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,

Dicle Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,

Fırat Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,

Gazi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,

İnönü Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,