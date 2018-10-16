Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencileri kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde açtıkları pankartın ardından, gözaltına alınan öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ODTÜ'lü öğrencilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın ile irtibata geçti.

Öğrencilerden birinin annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazması üzerine görüşmeye giden süreç başladı.

- Erdoğan, öğrenciler ile tek tek ilgilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek isteyen öğrencilerin talebi ise geri çevrilmedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri kabul etti.

Öğrencilerin çiçek takdim ettiği ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Erdoğan, öğrenciler ile tek tek ilgilendi, ailelerini ve nereli olduklarını sordu.

Öğrencilerden birinin savunma sanayi ile ilgili ödüllü projesi olduğunu öğrenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi alanında yapılanları anlattı.

Erdoğan, seçkin bir üniversite olan ODTÜ'nün de savunma sanayi alanına katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.