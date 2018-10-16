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Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencileri kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 22:33 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankartın ardından gözaltına alınan öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti - Görüşmeye katılan öğrenciler, böyle bir olaya sebebiyet vermek istemediklerini, üzgün ve pişman olduklarını ifade etti - Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere yerli cep telefonu hediye etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde açtıkları pankartın ardından, gözaltına alınan öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ODTÜ'lü öğrencilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın ile irtibata geçti.

Öğrencilerden birinin annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazması üzerine görüşmeye giden süreç başladı.

- Erdoğan, öğrenciler ile tek tek ilgilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek isteyen öğrencilerin talebi ise geri çevrilmedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri kabul etti.

Öğrencilerin çiçek takdim ettiği ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Erdoğan, öğrenciler ile tek tek ilgilendi, ailelerini ve nereli olduklarını sordu.

Öğrencilerden birinin savunma sanayi ile ilgili ödüllü projesi olduğunu öğrenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi alanında yapılanları anlattı.

Erdoğan, seçkin bir üniversite olan ODTÜ'nün de savunma sanayi alanına katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin kalkınması için uğraştıklarını belirterek, gençlerden de bu atılımlara katkı sağlamalarını istedi.

- Öğrencilere yerli cep telefonu hediye etti

Öğrencilerden biri böyle bir olaya sebebiyet vermek istemediklerini, bu nedenle üzgün ve pişman olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmenin sonunda öğrencilere, "Yerli bir cep telefonu size hediye ediyorum." diyerek, Vestel'in Venüs marka cep telefondan armağan etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ODTÜ

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