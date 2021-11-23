Erdoğan: Olmayacak erken seçim

' Olmayacak erken seçim" dedi.Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Biz bundan 10 yıl önce, 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde mevcut takvime göre seçim yılı 2024'tü. Fakat ilginçtir. Hâlâ 'erken seçim, erken seçim.' Olmayacak erken seçim. Haziran 2023" dedi. Erdoğan "Öyle 15 ayda bir 20 ayda bir seçim yapmak, bunlar ilkel kabilelerin işidir" diye konuştu.

"Kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden istisnasız birinci çıktık. Yeni yönetim sisteminin bir parçası olan ittifaklarda da yüzde 50'nin altına hiç düşmedik" diyen Erdoğan "2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu elde ederek bu rekoru çok daha ileriye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

2023'e giden süreçte 84 milyon vatandaşın her birinin kapısına gideceklerini ve kalan bir buçuk yılı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyen Erdoğan, CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "Türkiye'yi helalleşme deyip de haleldar etmeye çalışan yani bozmaktan, lekelemekten, fesat çıkarmaktan başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Seçim diyenler bozgun siyasetinin taraftarı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin TBMM Grup Toplantısında "Erken seçim falan yoktur, seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır" dedi.

Erken seçimden bahsedenleri "ekonomiden anlamayan cahiller" diye niteleyen Bahçeli, "İlle de seçim, hemen seçim, seçim de seçim diyenler bozgun siyasetinin taraftarlarıdır. İstikrara en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde seçim demek kime hizmettir? Kimin sesine ses olmaktır? Nasıl bir siyaset anlayışıdır?" diye konuştu.

DW / EC, BK

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