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Erdoğan: Olursa olur, olmazsa kaldığımız yerden devam ederiz (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 19:12 | Son Güncelleme

'BİR VE BERABER OLDUKÇA BİZİ KİMSE YENEMEZ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen programa katıldı. Bir otelde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Kayseri bize her zamankinden çok coşkulu şekilde bağrına bastı.

'BİR VE BERABER OLDUKÇA BİZİ KİMSE YENEMEZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen programa katıldı. Bir otelde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Kayseri bize her zamankinden çok coşkulu şekilde bağrına bastı. Milletten aldığımız destek, aldığımız en büyük güç oldu. AK Parti iktidarları döneminde hangi başarıya imza atmışsak hepsinin gerisinde Allah'ın yardımı, milletimizin desteği vardır. Kayseri'de karşılaştığımız manzara milletimizin bize tek yumruk şeklinde yanımızda olduğunu gösteriyor. Bizler iyi ve kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça bu milleti kimse yenemez. Medeniyet değerlerimize, tarihimize, kültürümüze ve imanımıza sıkı sıkıya bağlı oldukça hiçbir fırtına bizi yıkamaz" dedi.
'TÜRK MİLLETİ TARİHİN GÖREBİLECEĞİ EN BARIŞSEVER MİLLETTİR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. Türkiye gibi kimi ülkeler, çarpık sisteme isyan ederek, adalet taleplerini dile getiriyor. Kimi ülkelerse teslimiyet şeklinde devam ediyor. Türk milleti, tarihin her dönemi gibi yine gerekirse, tüm dünyayı karşısına alabileceğini ispatlamıştır. Davamıza inandığımız için bizi durduracak hiçbir gücün olmadığını gösterdik. Türkiye'yi itip kakabileceklerini sananlar eminim ki bir kez daha derslerini almışlardır. Türk milleti tarihin görebileceği en barışsever millettir. Tek bir şartla kimse bizim ezanımıza, devletimize, yan gözle bakmayacak hele hele saldırmayı aklından bile geçirmeyecektir. Bu şartı kabul eden herkesle birlikte yürümeye hazırız. Bu ülkede halen 'Türkiye'nin Afrika'da, Suriye'de, Libya'da ne işi var?' diyebilenler çıkabiliyor. Aslında kafalarını gömdükleri topraktan çıkarabilseler Türkiye'nin neden orada olduğunu anlayabilecekler. Ülkemizin son 17 yılına damgasını vuran parti olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkesine hizmet etmek isteyen herkese partimizin kapısı açıktır. AK Parti'nin geleceği sizlersiniz. En donanımlı, kabiliyetli, imanlı ihlaslı insanları partimize kazandırmalıyız. Unutmayın Türkiye ne kadar güçlüyse AK Parti o kadar güçlüdür."

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