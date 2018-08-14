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ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:22 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ABD ile yaşadığı kriz sonrası tırmanan dolar ve euroyu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemini değerlendiren Cumhuriyet yazarı Kemal Can, "Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen ABD ’yi Suriye’ye, şimdi kendisini köşeye kıstıran finans hükümranlığını Türkiye’ye davet eden Erdoğan, bu tercihinden değil, sonuç alamamaktan pişman." ifadelerini kullandı

ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'

Can'ın "Neyin mücadelesi kimin savaşı?" başlığıyla (14 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Kriz koşullarının ağırlığı ve yarattığı duyarlılık verilen tepkileri de etkiliyor. Bazen 24 Haziran sonrasında iktidarın tacizkâr imalarının rövanşını alma isteğini tetikliyor, bazen duyulan endişenin büyüklüğü yapay ortaklıklar yaratıyor. Aynı gemideyiz çağrıları, vatan haini nidalarına karışıyor. Eleştiri sevinç, çaresizlik, küstahlık olarak anlaşılıyor. Açıkcası insanlara yön verecek veya onları rahatlatacak liderlikler de rasyonel bir sağduyu yerine hamasete yaslanıyor.

Kriz zemini zaten fazla sarih olmayan kavram dünyasını da iyice karmaşıklaştırıyor. Biraz körün fili tarifi gibi, yaşanan durumun nedenleri, sonuçları, tarifi ve isimlendirilmesi konusunda kavramlar uçuşuyor, gelişi güzel kullanılıyor. En yaygın kullanılan ve galiba en çok kafa karıştıranların başında da “emperyalist saldırı” ve “anti-emperyalizm” meselesi geliyor. En temel soru hep ortada kalıyor: Saldıranın kimliği ve niyeti saldırıya uğrayanı ve çatışmanın niteliğini tanımlamaya yeter mi?

Türk sağını besleyen ve kökleri Osmanlı’nın çözülme dönemine uzanan ideolojik çizgilerde kuvvetli bir anti-emperyalist geri plandan bahsedilebilir. Çok kolay harekete geçirilebilen beka kaygıları da gerçek bir çöküş deneyiminin ürünüdür. Ancak Türk sağı içindeki anti-emperyalizm, sol kavramsallaştırmanın hayli uzağında bir “düşman” tanımı üzerinde biçimlenir. Bu dış düşman tarifi, sömürü ilişkisinden çok kültürel (dini-etnik) olarak kendisinden farklı olanı işaret eder.

Özellikle soğuk savaş döneminin iki kutuplu dünyasında, Türk sağı kapitalist Batı’dan yana saf tuttu. Dönem dönem gerilimler ortaya çıkmış olsa da bu tercih sağ siyaset reflekslerini biçimlendirdi. 6. Filo’yu protesto edenlere saldırıdan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asılmasına, 70’li yıllardaki çatışma döneminden 80’lerin neoliberal saldırısına kadar çok meselede bu tavır belirleyici oldu. NATO gibi Batı ile en kritik anlaşmalar, sağ iktidarlarca zafer havasında yapıldı.

Türkiye sağının “işler yolundayken” değil de işler sarpa sardığında anti-emperyalizmi hatırladığı ve genellikle kendi savunmasını genişletmek için başvurduğu bir argüman olduğu söylenebilir. Hatta anti-emperyalizm şeklinde telaffuzundan da pek hoşlanılmaz. Genellikle sağ hareketlerin anti-emperyalist tutumları olduğuna ilişkin değerlendirmeler ya sol kavramları kullanarak iktidarları desteklemeye çalışan kalemlerden ya da anti-emperyalist damarı abartma eğilimindeki soldan gelir.

Anti-emperyalist reflekslere söyleminde verdiği yer açısından AKP, sağ partiler yelpazesinde hayli gerilere düşer. AKP içinden çıktığı Milli Görüş hareketinden çok, farklı dönemlerde AP ve ANAP’ın temsil ettiği Batı kapitalizmiyle entegrasyon politikalarının heveslisi çizgiye daha yakındır. Zaten, sağ popülizm içindeki AB’ye ayak direyen Batı karşıtı direnci kırıp, küreselleşme için geniş bir rıza üretme iddiasıyla ortaya çıkmış ve dış muhataplarından destek görmüştü.

Ekonomik programını dünyaya açılmak kadar, -belki daha çok- küresel sermayeye ülkeyi açmak olarak kurgulayan AKP, neoliberal model teklemeye başlayıp trend tersine dönene kadar emperyalizmi hiç mesele etmedi. Bu yoldaki uyarıları köhnemiş ideolojik takıntılar olarak aşağıladı, şimdikine benzer ablukalar geçirmiş iktidarları “ülkeyi bir tüpe muhtaç etmiş olmakla” daha 24 Haziran’da bile suçladı. Irak’ın işgalinde, Suriye ve Libya hamlelerinde de kampı belliydi.

Bugün de Erdoğan’dan, anti-emperyalizm kavramını duymak pek mümkün değil. Onurdan, kıskançlıktan, saldırıdan veya dik durmaktan söz eder ama emperyalist sömürüden asla. Son olarak NYT makalesinde de vefa görmemiş kadim dost havasını bırakmadığı görüldü. Çünkü, Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen ABD ’yi Suriye’ye, şimdi kendisini köşeye kıstıran finans hükümranlığını Türkiye’ye davet eden Erdoğan, bu tercihinden değil, sonuç alamamaktan pişman.

Belirli bir tarihsel kesitte, belirli bir coğrafyada ve belirli bir durumda, söz konusu aktörlerin niyet ve sicillerinin uygun olup olmadığına bakılmaksızın onların pozisyonlarına ilişkin saptamalar yapılabilir. Yani bazen aktörlerinin tercihlerinden bağımsız ve bazen onların tercihleri hilafına bazı roller ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, AKP ve Erdoğan da şimdiye kadar gösterdikleri performansa rağmen, ondan bağımsız ve zorunlu olarak bir emperyalist saldırı altında kalmış olabilir.

Peki bu durum Erdoğan’ı anti-emperyalist bir lider yapmaya ve herkesin etrafında kalkan oluşturması mecburiyetine yeter mi? Emperyalistlerle papaz olmak anti-emperyalist etiketini sağlar mı? Çeşitli gerekçelerle iktidarı desteklemeyi gerekli görenlerin bu kavramı istedikleri gibi kullanma hakkı var mı? Bir de ekonomik gerekçelerle açıklanamayacak sonuçlar saldırının kanıtıysa, savaşı ekonominin gerekleriyle açıklanamayacak kişi ve yöntemle yapma ısrarı neyin kanıtı sayılmalı?


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Cumhuriyet gazetesi mütareke yıllarının Yunan basını gibi çalışıyor.
bu topraklarda bu müstemleke yazarları bu vatan hainleri nasıl çıkıyor diye anlamıyorum diyordum şimdi çok net anlıyorum biz asyadan buraya geldiğimiz diğer tüm modern devletler gibi soykırım yapmadık buradaki halk ta içimizde kaldı onların soylarından gelenlerde her fırsatta ama her fırsatta Ülkeme çatma peşindeler ne do olsa kan çekiyor
@suatsesiguzel Emperyalizmin evladı, konuyu biraz daha açarak gerçekleri yazsana, 6. filoya karşı koyan Türk gençlerini idam ettiniz, çorumu maraşı sivası yaktınız, ülke ekonomisini satıp yediniz, ona buna el açıp yalvardınız, yanlış yapıyorsunuz diyeni ihanetle suçladınız, Sizin en iyi bildiğiniz ve yaptığınız, Adem ile havvanın çocukları gibi üremektir,
@haptse61 türk gençlerini kim idam etti...çorumu maraşı kim yaktı...?
BU GAZETEYE RAĞMEN BU KRİZDEN TÜRKİYE GALİP OLARAK ÇIKACAK.HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN.BU KRİZİN TÜRKİYEYE ZARARI DOKUNACAĞINI DÜŞÜNEN MANDACILAR DA ELLERİNİ ZEVKLE OVUŞTURAMAYACAKLAR
esadaı cagıralım bayramda.. alsın hepsini götürsün surileleri
CAHİL SALAKCA YAYIN YAPAN MEDYAYA ALDIRMA PARALELSİ SALAKLAR CEZANIZI BULACAKSINIZ DİK DUR REİS TEK YUREK TEK BİLEK BİZİ KİMSE YIKAMAYACAK
memleketin hayrına olmayan fok tv ve cumhuriyet gazeteleri kapatılsın...iktidara kendilerinden biri gelmediği surece iktidara kim gelirse gelsin eleştiren saldıran iki basın kuruluşu....eyy cumhuriyet gazetesi sen dönde chp ye bak...
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