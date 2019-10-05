Erdoğan: ‘Operasyon Belki Bugün Belki Yarın Denecek Kadar Yakın’

Türkiye, Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, YPG/PYD’nin kontrolündeki Suriye kenti Tel Abyad’ın karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki askeri tahkimatını arttırırken yine aynı kentte dün toplanan Özgür Suriye Ordusu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi güçleri Milli Ordu’yu kurdu.

Fırat’ın doğusuna operasyon için ABD’ye Eylül ayı sonuna kadar mühlet vermiş olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kızılcahamam’da yaptığı toplantıda operasyonun en kısa zamanda başlayabileceği mesajını verirken TSK ile ABD’li güçlerin bölgede sürdürdüğü devriye görevlerinden memnuniyet duymadığını da dile getirdi.

‘‘Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş, bunların hikaye olduğunu gördük’’

Erdoğan, ‘‘Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında tırı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık ve gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakındır. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Yeteri kadar da sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz. Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın? Amacımız Fırat'ın doğusunu da, altını çiziyorum, barış pınarlarıyla sulamaktır’’ dedi.