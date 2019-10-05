Erdoğan: ‘Operasyon Belki Bugün Belki Yarın Denecek Kadar Yakın’

Türkiye, Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, YPG/PYD’nin kontrolündeki Suriye kenti Tel Abyad’ın karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki askeri tahkimatını arttırırken yine aynı kentte dün toplanan Özgür Suriye Ordusu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi güçleri Milli Ordu’yu kurdu.
Fırat’ın doğusuna operasyon için ABD’ye Eylül ayı sonuna kadar mühlet vermiş olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kızılcahamam’da yaptığı toplantıda operasyonun en kısa zamanda başlayabileceği mesajını verirken TSK ile ABD’li güçlerin bölgede sürdürdüğü devriye görevlerinden memnuniyet duymadığını da dile getirdi.
‘‘Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş, bunların hikaye olduğunu gördük’’
Erdoğan, ‘‘Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında tırı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık ve gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakındır. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Yeteri kadar da sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz. Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın? Amacımız Fırat'ın doğusunu da, altını çiziyorum, barış pınarlarıyla sulamaktır’’ dedi.
‘‘Fırat’ın doğusundaki barış pınarlarına en az 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz’’
Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin nihai amacının Fırat’ın doğusuna kurulacak güvenli bölgeye en az iki milyon Suriyeli sığınmacıyı yerleştirme planı olduğunu da yineledi.
‘‘Türkiye'nin Suriyelileri evlerine kavuşturmayı amaçlayan adımlarına karşı çıkarak rejimle ve terör örgütleriyle aynı çizgiye gelmekten çekinmiyorlar. Sadece rejim bölgesine değil, bölücü terör örgütünün işgali altındaki yerlere de kimse dönmüyorsa bunun bir sebebi var. Güvenli bölge planı Suriyelilerin eve dönüşü için en makul ve insani yoldur. Bu gerçeği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde bizzat yaşayarak gördük. Oldukça küçük olan bu bölgelere bile 360 bin Suriyeli döndü. Amacımız Fırat'ın doğusun da barış pınarlarıyla sulamaktır. Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz.’’
Milli Ordu’nun hedefi, Suriye’nin bütünü özgürleştirmek
Erdoğan’ın bu konuşmasını yapmadan bir gün önce Türkiye’nin ‘ılımlı Suriye muhalefeti’ olarak tanımladığı silahlı güçler, Ceyş’ül Vatani adıyla ‘Milli Ordu’yu kurdu.
Yeni ordunun 50 bin askere sahip olacağı açıklandı.
Başkanlığını Suriye Türkmen Cephesi’nin eski başkanı Abdurrahman Mustafa’nın üstlendiği Suriye Geçici Hükümeti de bu ordunun komutasını üstlenen Savunma Bakanlığı’na bağlandı.
Mustafa Abdurrahman: ‘‘Bize düşen bu zulmü ortadan kaldırmak ve Türkiye’nin terörle mücadelesine tam destek vermektir’’
ÖSO ve Ulusal Kurtuluş Cephesi birlikleri komutanlarının katıldığı toplantıda Savunma Bakanı Selim İdris’le birlikte bir konuşma yapan Mustafa Abdurrahman, yeni kurulan ordunun İdlib ve civarında savaşmaya devam ederken Fırat’ın doğusunda da Türkiye’ye destek vereceğini söyledi.
Abdurrahman, ‘‘Oluşturduğumuz bu ordu Suriye’de özgürleştirme savaşları ile topraklarımızı her türlü zulüm, mezhepçilik ve diktatörlükten kurtarmaya yönelik çabalarına devam edecektir. En önemli ilkemiz, ülkenin tamamını özgürleştirmek, toprak bütünlüğüne ve selametine sahip çıkmaktır. İdlib, Hama, Hama ili kırsalı ve sahil bölgeleri başta olmak üzere vatanlarını savunmak ve işgal edilmiş her karış vatan toprağını esas sahipleri olan Suriye halkına geri vermek için ne gerekiyorsa yapacağız. Herkesin bildiği üzere Fırat’ın doğusundaki halkımız, katliamlara maruz kalmış, köyleri ve beldeleri yıkılıp yakılarak göç ettirilmiştir. Bize düşen bu zulmü ortadan kaldırmak ve Türkiye’nin terörle mücadelesine tam destek vermektir’’ dedi.
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