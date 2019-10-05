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Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Sınırdan sıcak kareler geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyonla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Artık söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, gereken talimatları verdik." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından bir saat sonra sınırdan gelen fotoğrafta namluların ateşleme için hazır bekletildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye’nin doğusuna olası operasyon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Aynel Arap’a (Kobani) fırtına obüslerinin namluları çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Mehmetçik, elleri tetikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan operasyon için gelecek haberi bekliyor. Öte yandan, sınırda konuşlu birliklere takviyelerinde sürüdüğü öğrenildi.

ERDOĞAN: TALİMATI VERDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata ilişkin, "Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın" dedi.

HULUSİ AKAR: BU İŞİN ŞAKASI YOK

TBMM Açılış Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonla ilgili, "Bu işin şakası yok. Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. İstediğimiz ilerleme yok ama görüşmeler devam ediyor. Görüşmelere bağlı ilerleyen bir süreç. İşin hızlanması lazım" dedi. Akar, güvenli bölge tesisiyle ilgili de "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım" ifadelerini kullandı.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Türkiye'nin farklı bölgelerinden sınırın sıfır noktası Akçakale'ye gerçekleştirilen askeri sevkiyatlar sürüyor. Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geldi.

(İHA)

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