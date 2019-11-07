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Erdoğan-Orban ortak basın toplantısı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 19:18 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "(Terörle mücadele) 151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların içinde DEAŞ var, diğer teröristler var" - "Ne Amerika 120 saatlik sürede bu teröristleri bölgeden çıkarabildi ne de Rusya 150 saatlik süre içerisinde maalesef bu teröristleri bölgelerden çıkarabildi. Tabii şu anda bu bölgelerden bunlar çıkartılmadığı için de özellikle DEAŞ, YPG/PYD/PKK ile mücadele kararlı bir şekilde sürüyor"

BUDAPEŞTE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların içinde DEAŞ var, diğer teröristler var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Başbakanlık Ofisi'ndeki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından Varkert Bazar'a geçti.

İki ülke arasındaki bazı anlaşmaların imzalanması sonrasında Erdoğan ve Orban, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıla yaklaşan Suriye krizinde 1 milyon insanın hayatını kaybettiğini, 12 milyon Suriyelinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını anımsatarak, Birleşmiş Milletler hesaplamalarına göre bu insanlar için Türkiye'nin kendi bütçesinden 40 milyar dolar harcadığını belirtti.

"Ülkemiz bu yükü tek başına kaldıramaz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Peki 'Avrupa Birliği'nden size ne geldi?' diye soracak olursanız, cevabını vereyim Avrupa Birliğinin bize vermiş olduğu söz, 2015 yılı için 3+3 milyar avrodur ama bundan bize gelen sadece 3 milyar avro olmuştur. Ne zaman görüşsek, 'Projelendirdik, geldi, geliyor' hala gelen bir şey yok."

Yardımlar gelse de gelmese de varil bombalarından kaçan insanlara, Türkiye'ye sığınan insanlara her türlü desteği vermek zorunda olduklarını vurgulayan Erdoğan, şu anda buna yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika ile 120 saatlik bir teröristleri bölgeden çıkartma sözü aldık, mutabakatı böyle sağladık. Ardından Rusya ila Soçi Mutabakatı yaptık, onlarla da 150 saatlik bir mutabakattı fakat ne Amerika 120 saatlik sürede bu teröristleri bölgeden çıkarabildi ne de Rusya 150 saatlik süre içerisinde maalesef bu teröristleri bölgelerden çıkarabildi. Tabii şu anda bu bölgelerden bunlar çıkartılmadığı için de özellikle DEAŞ, YPG/PYD/PKK ile mücadele kararlı bir şekilde sürüyor." şeklinde konuştu.

- DEAŞ'lı teröristlerin durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "151 ülkeden 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Kim bunlar? Bunların içinde DEAŞ var, diğer teröristler var. Şu an hapishanelerimizde 737'si yabancı uyruklu olmak üzere 1149 DEAŞ'lı var." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü PYD'nin cezaevlerinden çıkardığı çoğunluğu kadın ve çocuk 270 DEAŞ'lıyı tekrar cezaevlerine yerleştirdiklerine değinen Erdoğan, yakalanan DEAŞ mensuplarıyla ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini anlattı.

- Macaristan'ın Türk Konseyi'nde gözlemci olarak bulunması

Macaristan'ın geçen yıl eylül ayında Türk Konseyi'ne gözlemci olarak katılmasından mutluluk duyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Macaristan'ın Türk Konseyi'ne gözlemci üyeliğinin ve Budapeşte'de açılan Türk Konseyi Avrupa Ofisi'nin, Orta Asya ve Kafkasya coğrafyasında iş birliğimizin daha da kuvvetlenmesine vesile olacağına inanıyorum. Kısa süre önce de değerli dostumla Bakü'de bir aradaydık. Orada görüşmelerimizi yaptık, bugün de buradayız. Yani birbirimize uzak değiliz, 2 saat süreyle Ankara'dan buraya geldik. Bundan sonraki süreçte de bu yakınlığımızı fiziki değil aynı zamanda gönülde taçlandırdığımızı biliyorum ve bu ifadelerimi kullanmak istiyorum."

(Sürecek)

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban ortak basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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