Erdoğan: Oyları çaldılar

“YSK kanuna aykırı sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı 101 sandıktaki sayım döküm cetvellerinin imzasız, mühürsüz ve yazıları eksik sisteme işlendiğini belirlemiştir. Böylece kanuna aykırı her iki işlemin birden gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkarılmıştır. Esasen bize göre rakam çok daha büyüktür ama YSK’nın resmen kayıt altına aldığı budur. Bu 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün olamayacağı için, aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını da göz önüne alan YSK, haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir. YSK’nın kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamasına dayanmıyor. Kurul kararını verirken, hem bu durumun hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri gözeterek, her ikisinin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır. Buna karşılık aynı kurul, AK Parti olarak bizim Büyükçekmece, MHP’nin Maltepe itirazlarını reddetmiştir. Her iki belediye başkanlığını da CHP’nin kazanmış olmasına rağmen biz bu kararı saygıyla karşıladık. Kars’ı, Iğdır’ı reddetmiştir. Buna karşı böyle her taraf ayağa kaldırılmış mıdır? Hayır.”