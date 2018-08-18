Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Oyununuzu gördük meydan okuyoruz" dedi.Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 6. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da yapıldı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin 14 Ağustos 2011 tarihinde 60 kurucu üye tarafından kurulduğunu söyleyerek, "AKP'nin asıl kurucusu da sahibinin de milletin bizatihi kendisi" dedi.

ABD ile yaşanan siyasi gerginliğe de değinen Erdoğan, "Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Oyununuzu gördük meydan okuyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin sınır güvenliğinin sınır ötesinden başladığı inancıyla yürüttüğümüz operasyonları genişleterek devam ettireceğiz" diyen Erdoğan, "Suriye ve Irak'tan ülkemize yönelen tehditleri ne pahasına olursa olsun kaynağında kurutmakta kararlıyız. Daha önce Cerablus'ta, El Bab'da, dün Afrin'de ne yaptıysak Suruç'tan Cizre'ye kadar olan sınırlarımız boyunca aynısını yapacağız" diye konuştu.