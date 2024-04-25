Erdoğan-Özel görüşmesinin yankıları sürerken... Kılıçdaroğlu'ndan 'manidar' paylaşım: 'Sarayla müzakere edilmez'

23 Nisan'da TBMM'de verilen resepsiyon kapsamında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. İki lider gelecek hafta için ayrıntılı görüşme talebi üzerine konuşmuşlardı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ADNAN YÜCEL'Lİ PAYLAŞIM

Söz konusu görüşmenin yankıları sürerken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'manidar' bir paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı;

"Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede;

Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi;

Saraylar saltanatlar çöker

kan susar birgün

zulüm biter.

Menekşelerde açılır üstümüzde

leylaklarda güler.

Bugünlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler..."









