Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili Uğur Dündar'dan çarpıcı açıklama! 'Cumhurbaşkanı oyun kuruyor' diyerek açıkladı: Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün yaptıkları görüşme gündemin bir numaralı maddesi oldu. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede neler konuşulduğuna dair tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün cuma namazı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" dedi.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren gazeteci Uğur Dündar, katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir oyun kurduğunu ifade etti. Dündar, hedefin ise Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın etkisiz hale gelmesi ve Özgür Özel'in genel başkan olarak ön plana çıkarılması olduğunu aktardı.

İşte Dündar'ın açıklamasından satır başları:

"Sayın Cumhurbaşkanı kabul edelim usta bir siyasetçi. Özellikle birebir konuşmalarda çok ikna edici, empati gücü yüksek. Şimdi yeni bir oyun kuruyor. Bu oyundaki temel hedef Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı etkisizleştirmek ve Özgür Özel'i genel başkan olarak muhatap almak, ön plana çıkarmak ve mümkün olursa ayaklarını yerden kesmek.

Bu süreç içerisinde Mehmet Şimşek ekonomiyi belli bir rayına koyabilirse, Sayın Erdoğan oyun kazanmış olacak. Bu oyunu kazandığını düşündüğü andan itibaren tekrar Cumhurbaşkanı seçilebilmenin tüm yollarını arayarak gerekirse Özgür Özel'i uçurumun başına getirerek (Bunu siyaseten söylüyorum) tak diye oradan atmak."







