Erdoğan, Özel ve Bahçeli yemekte bir araya geldi! İşte ele alınan konular

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törenlere katılmak üzere KKTC’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenlerin ardından verilen yemeğe katıldı. Yemekte MHP lideri Devlet Bahçeli de yer aldı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da resmi anma programı düzenlendi.

Özel görüşmenin ardından şu ifadeleri kullandı;

Önce nezaket cümleleri kuruldu tabiki hal hatır sorduk. Sonra da Kıbrıs üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ben 3 gündür Kıbrıs’tayız yaptığımız yoğun temaslar hakkında ve heyetimiz hakkında bilgi verdim. Heyetimizde bulunan geçmişte Türkiye siyasetine damga vurmuş isimler onunla ilgili sohbetlerimiz oldu. Meclis’in ortak kaleme aldığı ve oy birliği ile kabul edilen bildiri ile ilgili değerlendirmeler oldu. 50. yıla uygun burada oluşan birlik ve beraberlik ruhuna uygun son derece nazik temaslar oldu.

NELER KONUŞULDU?

Onun dışında gündelik siyasete dair bir şey konuşmadık. Bir tek fırsatını bulamadık 100’ün üzerinde vatandaşımızın olduğu bugüne kadar 18’inin sınır kapısından Türkiye’den geri döndürüldüğü bir kara liste uygulaması vardı. Bundan binlerce vatandaşın tedirgin olduğu Türkiye’ye gelmekte sosyal medya paylaşımlarından dolayı acaba başıma bir şey gelir mi diye. Bunun 50.yılın da vesilesi ile bugünden itibaren sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konunun da bir an önce çözülmesine ilişkin buradaki yaygın beklentiyi de ifade edeceğim.

Onun dışında böyle çok merak edilecek yoğun bir gündemimiz yoktu. Çok pozitif bir gündemimiz vardı; o da Kıbrıs’tı, Kıbrıs’taki insanların bağımsızlığı ve geleceğiydi. Kıbrıs’ın mutluğuydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda tekrar bir araya gelme ihtimaliniz var mı?

Şu anda yok ama örneğin 29 Ekim’de ya da Meclis’in açılışında kendileri Meclis’e geldiğinde orada olabilir. 29 Ekim’de Cumhuriyet resepsiyonuna bu sene katılacağımızı daha önce de ifade etmiştim. İktidar partisi muhalefet partisi yerel seçimlerden sonra da birinci parti ile ikinci parti arasında bu diyalog kanallarının açık tutulması ve gerektiği yerde müzakere yapılması ama herkesin kendi işini yapması onlar iktidar yüküyle mükellefler ve vatandaşın sorunlarını çözmeleri lazım.

Biz muhalefet görevi ile yükümlüyüz vatandaşın sorunlarına dile getirip onlara doğru yolu göstermeliyiz. Ben 12 bin 500 en düşük emekli aylığı varken asgari ücrete zam yapılmamışken çiftçi bu durumdayken meydanlarda onların sesini duyurmaya ve onlar için mücadele etmeye devam edeceğim. Ama gerektikçe müzakere de ederiz görüşürüz de normalleşme dediğimiz de bundan başka bir şey değil zaten.

DEVLER ERKANI TAM KADRO KATILDI

Programa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.

OTELDE İKİLİ GÖRÜŞME

Resmi törenlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel’in iki gündür Lefkoşa’da konakladığı otele geldi. Erdoğan’ın burada ikili görüşmeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından, otele MHP lideri Bahçeli ve Meclis Başkanı Kurtulmuş da geldi. Erdoğan’a kabine üyeleri eşlik etti.

Erdoğan ve heyetinden dakikalar sonra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel otele giriş yaptı.

YEMEKTE BİR ARAYA GELDİLER

Erdoğan, otelde yaklaşık yarım saat süren görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından, Erdoğan, Özel ve Bahçeli, düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen yemek yaklaşık bir saat sürdü.

ERDOĞAN KKTC'DEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, özel uçak TC-CAN ile İstanbul'a hareket etti.

Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu uğurladı.