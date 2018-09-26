Erdoğan: Özil ile resim çektirdiğime pişman değilim

Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğine hazır olduklarını belirtti.27-29 Eylül’de devlet ziyareti için Almanya’ya gelecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman Milli Futbol takımı oyuncularından Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile fotoğraf çektirmiş olmasına gösterilen tepkiye anlam veremediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Funke Medya Grubu’na verdiği mülakatta pişmanlık duyulacak bir durum olmadığını belirtti ve Alman Milli Takımının fahri kaptanları arasında yer alan Lothar Matthäus’un da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluştuğunu hatırlattı. Erdoğan “Oyuncularımız da hür vicdanlarıyla hareket edebilmeli. Bunu eleştiren kişilere üzülüyorum” dedi.

Mesut Özil Almanya’nın Rusya’daki Dünya Şampiyonası’nda elenmesinin ardından milli takımdan çekildiğini açıklamıştı. Özil, Alman Futbol Federasyonu’nu Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafla ilgili eleştirilere karşı kendisini korumamakla ve ırkçılıkla suçlamıştı.

“Göçmen kökenlilere ayrımcılık yapılıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özil milli takımdan boşuna ayrılmadı. Kim ırkçı saldırı ve hakaretlere maruz kalsa aynı şeyi yapardı” dedi. Erdoğan, Mesut Özil’in “kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyoruz” şeklindeki sözlerinin Almanya’daki oyunculara uygulanan ayrımcılığı çok iyi özetlediğini belirtti.