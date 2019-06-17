ERDOĞAN: ÖZÜR DİLEMEDİKÇE BÖYLE BİR ADAYLIĞA BIRAKIN LAYIK OLMAK, BÖYLE BİR MAKAMA GELEMEZ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde katıldığı programda, “Böyle bir kişi, benim milletimden, başta Ordu valimiz olmak üzere, özür dilemedikçe bir defa böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez.18 günde bak neler yaptım diyor. Ben söyleyeyim neler yaptığını. 18 günde başkanvekillerinin odalarının kilitlerini sökmekle meşgul olduö dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı. Buluşmada Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı yardımcı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

Programdaki konuşmasında Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “ İstanbul'u ne dediğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen, ayaküstünde 50 tane yalanı sahaya pazarlayıp süren birilerine de teslim edemeyiz." dedi.

"BÖYLE BİR ADAYLIĞA BIRAKIN LAYIK OLMAK, BÖYLE BİR MAKAMA GELEMEZ"

Kurtulmuşun konuşmasından sonraya kürsüye Cumhurbaşkanı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Herkesi kucaklamak için geliyorum diyen kişi, Ordu'da bu devletin, bu milletin valisine 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama? Sen her şeyden önce bu devletin valisine tahammül edemiyorsun ve ona kalkıp bu ifadeyi kullanıyorsun. Sen, İstanbul gibi bir şehre belediye başkanı olmak için yola çıkıyorsun. Şimdi ben buradan başta İstanbullu kardeşlerim olmak üzere tüm milletime sesleniyorum; Böyle bir kişi, benim milletimden, başta Ordu valimiz olmak üzere, özür dilemedikçe bir defa böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." İfadelerini kullandı.