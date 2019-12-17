Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

\u0130svi\u00e7re, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130svi\u00e7re\u2019nin Cenevre kentinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen K\u00fcresel M\u00fclteci Forumu a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131 sonras\u0131 Pakistan Ba\u015fbakan\u0131 \u0130mran Han ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nPARTNERHem tasarlad\u0131 hem giydi! Erdo\u011fan: \u0130nsani yard\u0131mda, milli gelire oranda d\u00fcnyan\u0131n bir numaral\u0131 \u00fclkesiyizCinsiyet E\u015fitsizli\u011fi Endeksi: T\u00fcrkiye 153 \u00fclke aras\u0131nda 130. s\u0131rada
Okuyucu Yorumları 0 yorum