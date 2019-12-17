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Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 14:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Küresel Mülteci Forumu açılış konuşması sonrası Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

İsviçre, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Küresel Mülteci Forumu açılış konuşması sonrası Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

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