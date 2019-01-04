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Erdoğan: Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ kararı memnuniyet verici (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 17:16 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile  ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye -Pakistan ilişkilerine değinen Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile heyetlerarası görüşmelerde ele alınan konulara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Aramızdaki siyasi askeri, ticari, ekonomik özellikle de FETÖ denilen terör örgütüne yönelik Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. FETÖ'nün terör örgütü olduğunu yüksek mahkemenin ilan etmesi, bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi bunlar memnuniyet verici adımlardı. Bundan sonraki süreçte de dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum. Bugün sayın Başbakan ile yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizin tüm boyutunu gözden geçirdik. Afganistan-Pakistan-Türkiye arasındaki bu zirveleri kaldığı yerden devam ettirmek istiyoruz. Üçlü İstanbul Zirvesi'ni inşallah en yakın zamanda 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da gerçekleştireceğiz."

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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)

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