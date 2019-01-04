HABER

Erdoğan: Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ kararı memnuniyet verici (Geniş haber) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2019 17:48 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik.

Erdoğan: Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ kararı memnuniyet verici (Geniş haber) 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. FETÖ'nün terör örgütü olduğunu yüksek mahkemenin ilan etmesi, bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi bunlar memnuniyet verici adımlardı. Bundan sonraki süreçte de dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye -Pakistan ilişkilerine değinen Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile heyetlerarası görüşmelerde ele alınan konulara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Aramızdaki siyasi askeri, ticari, ekonomik özellikle de FETÖ denilen terör örgütüne yönelik Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. FETÖ'nün terör örgütü olduğunu yüksek mahkemenin ilan etmesi, bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi bunlar memnuniyet verici adımlardı. Bundan sonraki süreçte de dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum. Bugün sayın Başbakan ile yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizin tüm boyutunu gözden geçirdik. Afganistan-Pakistan-Türkiye arasındaki bu zirveleri kaldığı yerden devam ettirmek istiyoruz. Üçlü İstanbul Zirvesi'ni inşallah en yakın zamanda 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da gerçekleştireceğiz."

PAKİSTAN BAŞBAKANI: "EĞİTİM SİSTEMİMİZİ REFORMDAN GEÇİRİRKEN SİZDEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"
Pakistan Başbakanı İmran Khan, "İnşallah eğitim sistemimizi reformdan geçirirken sizden öğreneceğimiz çok şey var. Bunların hepsinin ötesinde Türkiye ile ilişkilerimizi çok daha iyi hale getirmek istiyoruz. Özellikle Afganistan konusunu konuştuk. Neredeyse 30 yıldır Afganistan ızdırap çekiyor. Barış için diğer tüm komşuların da katkısının olması gerekiyor. İstanbul'daki zirvemizin barışa katkısı olacağını düşünüyorum. Pakistan'ın tek istediği istikrar. DEAŞ'a karşı mücadelede Pakistan her zaman Türkiye'nin yanındadır" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Erdoğan: Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ kararı memnuniyet verici (Geniş haber) Erdoğan: Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ kararı memnuniyet verici (Geniş haber) Erdoğan: Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ kararı memnuniyet verici (Geniş haber) Erdoğan: Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ kararı memnuniyet verici (Geniş haber)

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruzErdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz
CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap SeçerCHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Devlet Bahçeli'den MHP teşkilatına seçim genelgesi

Bahçeli'den seçim genelgesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Binali Yıldırım korktuğu için istifa etmiyor!

'Binali Yıldırım korktuğu için istifa etmiyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.