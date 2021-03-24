Erdoğan Parti Üst Yönetiminde Mevcut Kadroyu Korudu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kongreyle birlikte partiyi gelecek seçimlere taşıyacak üst yönetim kadrosunda yenilenmeye gidileceği beklentisine karşın asgari değişiklik yaparak mevcut isimlerle devam etme kararı aldı.
Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu’nda bugünkü AKP 7. Olağan Kongresi’nde parti tüzüğünde yapılan değişiklikle Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu (MKYK) 50 yerine 75 kişilik yönetim mekanizmasına dönüştürdü. Erdoğan, MKYK’nın 25 kişilik yedek listesini 35 kişiye yükseltme kararını da “2023’e, bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca ‘yedek’ diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber asıl üyeler gibi çalışacaklar” ifadesiyle duyurdu.
Erdoğan’ın genel başkanlığında ve belirlediği 75 kişilik MKYK ile 35 yedek isimleri içeren blok liste kongrede yasal mevzuat uyarınca oylamaya sunuldu. Erdoğan, AKP 7. Olağan Kongresi’nin 1560 delegesinden salonda katılımcı 1431 delege tarafından oy kullanılmasıyla, üç geçersiz oy sonucuyla birlikte 1428 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.
Seçim sonucunun açıklanması ve kongre sürecinin tamamlanmasının ardından Erdoğan, MKYK’nın 74 üyesiyle içlerinden belirlediği parti üst yönetimi olan Merkez Yürütme Kurulu’nu değerlendirmek üzere genel merkezde toplantı yaptı.
Toplantı bitiminde AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) Parti Sözcülüğü görevini sürdüreceğini açıklayan Ömer Çelik, Erdoğan’ın partide gelecek seçimler sürecine kadar birlikte çalışacağı parti üst yönetimini kamuoyuna duyurdu. Çelik’in yaptığı açıklama itibariyle, Erdoğan'ın, mevcut MYK’sında asgari değişiklik yaptığı, kulislerde parti yönetiminden uzaklaştırılacağı iddia edilmiş birkaç isimle çalışmaya devam etme kararı aldığı görüldü. Erdoğan, mevcutta MYK kadrosuna sadece yeni isim ekledi ve mevcut bazı isimler arasında görev değişiklikleri yapmayı tercih etti.
Kurtulmuş’un yanı sıra Yıldırım da başkanvekili oldu
Erdoğan’ın kararıyla AKP Genel Başkanvekilliği’ne Numan Kurtulmuş’un yanı sıra eski Başbakan Binali Yıldırım da getirildi. Böylece bugüne dek sadece Kurtulmuş’un yürüttüğü partide Erdoğan’ın vekili konumunda artık Yıldırım ile birlikte iki isim olacak.
TBMM’deki parti üst yönetimini de içeren 27 kişilik AKP MYK’sında görev dağılımı şöyle duyuruldu:
1. Recep Tayyip Erdoğan - Genel Başkan
2. Binali Yıldırım - Genel Başkanvekili
3. Numan Kurtulmuş - Genel Başkanvekili
4. Hayati Yazıcı - Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
5. Erkan Kandemir - Teşkilat Başkanı
6. Ali İhsan Yavuz - Seçim İşleri Başkanı
7. Hamza Dağ - Tanıtım ve Medya Başkanı
8. Efkan Ala - Dış İlişkiler Başkanı
9. Jülide Sarıeroğlu - Sosyal Politikalar
10. Özlem Zengin - Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı
11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı
12. Nurettin Canikli - Ekonomi İşleri Başkanı
13. Vedat Demiröz - Mali ve İdari İşler Başkanı
14. Mustafa Şen