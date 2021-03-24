Erdoğan Parti Üst Yönetiminde Mevcut Kadroyu Korudu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kongreyle birlikte partiyi gelecek seçimlere taşıyacak üst yönetim kadrosunda yenilenmeye gidileceği beklentisine karşın asgari değişiklik yaparak mevcut isimlerle devam etme kararı aldı.

Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu’nda bugünkü AKP 7. Olağan Kongresi’nde parti tüzüğünde yapılan değişiklikle Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu (MKYK) 50 yerine 75 kişilik yönetim mekanizmasına dönüştürdü. Erdoğan, MKYK’nın 25 kişilik yedek listesini 35 kişiye yükseltme kararını da “2023’e, bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca ‘yedek’ diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber asıl üyeler gibi çalışacaklar” ifadesiyle duyurdu.

Erdoğan’ın genel başkanlığında ve belirlediği 75 kişilik MKYK ile 35 yedek isimleri içeren blok liste kongrede yasal mevzuat uyarınca oylamaya sunuldu. Erdoğan, AKP 7. Olağan Kongresi’nin 1560 delegesinden salonda katılımcı 1431 delege tarafından oy kullanılmasıyla, üç geçersiz oy sonucuyla birlikte 1428 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.