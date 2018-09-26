Erdoğan: Pastör Brunson konusunda kararı siyasiler değil, yargı verecek

Erdoğan ise mülakatta "12 Ekim'de bir duruşma daha olacak. Mahkemenin ne karar vereceğini bilmiyoruz ve siyasilerin bu konuda bir söz söyleme hakkı bulunmuyor. Cumhurbaşkanı olarak benim tahliyesi yönünde bir talimat verme yetkim yok. Bizim yargımız bağımsızdır. Mahkemenin ne karar vereceğini bekleyelim görelim" dedi.

Pastör Brunson, 'terör örgütü adına suç işlemek' ve 'casusluk' suçlamalarıyla yargılanıyor ve 35 yıla kadar hapsi isteniyor.

Erdoğan, Brunson yaklaşık iki yıl tutuklu yargılandıktan sonra 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilen Andrew Brunson konusunda son kararı siyasilerin değil, yargının vereceğini ifade etti.

Erdoğan röportajda İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li Pastör Andrew Brunson'ın durumu, İdlib ve İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'nin New York kentinde Reuters haber ajansına bir röportaj verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre Türkiye'nin 2017'de ithal ettiği doğalgazın yaklaşık yüzde 17'si İran'dan alınmıştı. İran'dan ithal edilen doğalgazın miktarı bir önceki yıla güre ise yüzde 19,2 artmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Reuters'a verdiği mülakatta Türkiye'nin İran'dan doğalgaz alımına devam edeceğini ifade etti.

Washington yönetimi, Kasım'dan itibaren İran'dan petrol ve doğalgaz alımı yapan üçüncü ülkelerin ve şirketlerin yaptırım kapsamına alınacağını ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran'a yönelik olarak uygulamaya hazırlandığı enerji ticareti yaptırımları konusuna da değindi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Brunson'ın bu ayın sonuna kadar serbest kalmasını umduklarını söylemiş, daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Pompeo'nun temennilerini dile getirdiğini, elinde Brunson'un durumuna dair yeni bir bilgi bulunmadığını ifade etmişti.

'Radikal grupların İdlib'den çekilmesi başladı'

Erdoğan mülakatta, Rusya ve Türkiye'nin üzerinde anlaştığı, İran'ın da desteklediği İdlib mutabakatına da değindi.

15 Ekim'e kadar Suriye'nin İdlib vilayetinde silahtan arındırılmış bir bölgenin oluşturulması planlanıyor ve silahlı grupların bu bölgeyi terk etmesi, ellerindeki ağır silahları da teslim etmesi öngörülüyor.

Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'radikal grupların' silahtan arındırılmış bölgeden ayrılmaya başladığını söylediğini aktardı.

Erdoğan mülakatta Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın durumuna da değindi ve Esad iktidarda oldukça Suriye barış görüşmelerinden bir sonuç alınmasının mümkün olmadığı görüşünü yineledi.

'Merkez Bankası bağımsızdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın son faiz artırımına da değindi.

Kendisinin faizlerin yükselmesine karşı olduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, Merkez Bankası'nın son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 625 baz puan artırmasının Banka'nın bağımsızlığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Merkez Bankası 13 Eylül'de düzenlediği toplantıda politika faizi olan bir haftalık repo faizini yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.

PPK toplantısından bu yana Türk Lirası, ABD Doları karşısında yüzde 3 değerlenmiş durumda.

