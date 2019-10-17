Erdoğan - Pence görüşmesi sona erdi

Erdoğan’ın Pence ile yaptığı görüşme öncesinde Başkan Trump’ın Erdoğan’a hitaben yazdığı 9 Ekim tarihli bir mektup da basına sızmıştı. Trump’ın mektupta, Erdoğan'a "Sen binlerce kişiyi katletmekten sorumlu olmak istemezsin. Ben de Türk ekonomisinin mahvedilmesinden olmak istemem” ifadesini kullandığı dikkati çekmişti. Trump yolladığı mektupta Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Kobani'nin de kendisine bir mektup yazarak Türkiye ile müzakere etmek istediğini ve bazı tavizler vermeye hazır olduğunu söylediğini aktarmıştı. Türk tarafında ise mektubun çöpe atıldığı açıklaması gelmişti.

Trump bu hafta başında da Suriye’ye yönelik askeri harekâtı nedeniyle Türkiye’ya yaptırımlar öngören bir kararnameyi imzalamıştı.

dpa/JD,HS

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