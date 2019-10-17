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Erdoğan - Pence görüşmesi sona erdi

17.10.2019 19:00 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Ankara'da bir araya geldi.

Erdoğan - Pence görüşmesi sona erdi

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri harekâtının ele alındığı görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme devam ediyor.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara’da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti. Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtın ele alındığı görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. İkili görüşmenin 10 dakika sürmesi planlanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından Erdoğan'ın Pence’i kabul ettiği duyuruldu. Ancak görüşmenin içeriğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Erdoğan’ın Pence ile ikili görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien heyetlerarası görüşmeye katılan yetkililer arasında bulunuyor.

ABD'den ateşkes çağrısı

Görüşmede, ABD heyetinin Başkan Donald Trump’ın mesajlarını ilettiği tahmin ediliyor. Görüşme öncesinde Türkiye’ye harekâta son verme ve ateşkes çağrısı yapan ABD’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtı, “Asla ateşkes ilan edemeyiz” olmuş ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma hedefini tekrarlamıştı.

Erdoğan’ın Pence ile yaptığı görüşme öncesinde Başkan Trump’ın Erdoğan’a hitaben yazdığı 9 Ekim tarihli bir mektup da basına sızmıştı. Trump’ın mektupta, Erdoğan'a "Sen binlerce kişiyi katletmekten sorumlu olmak istemezsin. Ben de Türk ekonomisinin mahvedilmesinden olmak istemem” ifadesini kullandığı dikkati çekmişti. Trump yolladığı mektupta Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Kobani'nin de kendisine bir mektup yazarak Türkiye ile müzakere etmek istediğini ve bazı tavizler vermeye hazır olduğunu söylediğini aktarmıştı. Türk tarafında ise mektubun çöpe atıldığı açıklaması gelmişti.

Trump bu hafta başında da Suriye’ye yönelik askeri harekâtı nedeniyle Türkiye’ya yaptırımlar öngören bir kararnameyi imzalamıştı.

dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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