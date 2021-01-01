Erdoğan: Pfizer/BioNTech aşısının ortak üretimi için görüşmeler yürütüyoruz

Erdoğan: TÜBİTAK Başkanı Uğur Bey ile görüşüyor

Erdoğan açıklamalarında hem Pfizer-BioNTech aşısından sipariş edilmesi konusunun hem de aşının Türkiye'de oertak üretimi seçeneği için TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile BioNTEch'in CEO'su Uğur Şahin'in görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.

BioNTech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci daha önce yaptıkları açıklamalarda Türkiye ile kısa süre içerisinde bir anlaşmaya varmayı umduklarını ifade etmişlerdi.

Uğur Şahin, yaklaşık iki hafta önce düzenlenen bir video konferansta gelen bir soru üzerine "Kısa süre içerisinde Türkiye ile sözleşme imzalamanın mümkün olacağına inanıyorum. Türkiye için yeterli doz depoladık. Nispeten hızlı teslimat yapılabilir" demişti.