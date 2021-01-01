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Erdoğan: Pfizer/BioNTech aşısının ortak üretimi için görüşmeler yürütüyoruz

01.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Erdoğan: Pfizer/BioNTech aşısının ortak üretimi için görüşmeler yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Avrupa Birliği'nde onay alarak kullanımına başlanan Pfizer/BioNTech aşısının ortak üretimi için görüşmeler yapıldığını söyledi. Almanya'da geliştirilen aşının Türkiye'de de üretimi için TÜBİTAK'ın görüşmeler yürüttüğünü belirten Erdoğan 'olumlu gelişmeler var' yorumunu da yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Avrupa Birliği'nde onay alarak kullanımına başlanan Pfizer/BioNTech aşısının ortak üretimi için görüşmeler yapıldığını söyledi.

Almanya'da geliştirilen aşının Türkiye'de de üretimi için TÜBİTAK'ın görüşmeler yürüttüğünü belirten Erdoğan 'olumlu gelişmeler var' yorumunu da yaptı.

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın Almanya'ya giderek Türkiye'de ortak üretim tesisi olasılığını BioNTEch ile görüşeceğini ifade etmişti.

Çin'in Sinovac firmasından 50 milyon doz CoronaVac aşısının sipariş edildiğini hatırlatan Erdoğan, Pfizer-BioNTech'ten de 50 milyon doz aşı alınmasının söz konusu olabileceğini ifade etti.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumurbaşkanı, Covid-19 hastalığının tedavisi sürecinde kullanılabilecek olası ilaçlar konusunda da çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Şu ana kadar Pfizer/BioNTech aşısı için ABD 100 milyon, AB 200 milyon ve İngiltere 40 milyon doz sipariş vermiş durumda.

Pfizer, aşıyı ABD'ye doz başına 19.50 dolardan satmak üzere anlaşmıştı. 50 milyon dozluk olası bir siparişin maliyeti bu fiyat üzerinden 975 milyon dolar.

Aşıyı geliştiren BioNTech ve Alman ilaç üreticisi Pfizer, aşı satışlarından elde edilecek geliri yarı yarıya paylaşmak üzere anlaşmış durumda.

Erdoğan: TÜBİTAK Başkanı Uğur Bey ile görüşüyor

Erdoğan açıklamalarında hem Pfizer-BioNTech aşısından sipariş edilmesi konusunun hem de aşının Türkiye'de oertak üretimi seçeneği için TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile BioNTEch'in CEO'su Uğur Şahin'in görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.

BioNTech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci daha önce yaptıkları açıklamalarda Türkiye ile kısa süre içerisinde bir anlaşmaya varmayı umduklarını ifade etmişlerdi.

Uğur Şahin, yaklaşık iki hafta önce düzenlenen bir video konferansta gelen bir soru üzerine "Kısa süre içerisinde Türkiye ile sözleşme imzalamanın mümkün olacağına inanıyorum. Türkiye için yeterli doz depoladık. Nispeten hızlı teslimat yapılabilir" demişti.

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