HABER

Erdoğan: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

'FİYAT ARTIŞLARININ ÇİFTÇİLERİMİZİ BUNALTTIĞINI BİLİYORUZ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Haymana ilçesinde, AK Parti tarafından düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart (2)

'FİYAT ARTIŞLARININ ÇİFTÇİLERİMİZİ BUNALTTIĞINI BİLİYORUZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Haymana ilçesinde, AK Parti tarafından düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, Haymana'ya kendisinden önce başka cumhurbaşkanı gelmediğini belirterek, "Ankara'da oturup da Haymana'ya gitmemek olur mu? Elhamdülillah bu, bize nasip oldu. Ankara'nın bu güzel ilçesinden 31 Mart seçimlerinde de güçlü bir destek bekliyoruz. Büyükşehir belediye başkan adayımız Mehmet Özhaseki kardeşimizin birikimi, tecrübesi, azmiyle tüm ilçeleriyle birlikte Ankara'ya çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum" dedi.
Çiftçilerin yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirten Erdoğan, "Tohum, gübre, ilaç, mazot fiyatlarındaki artışın çiftçilerimizi bunalttığını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırıların kur- faiz- enflasyon şer üçgeninde yol açtığı sarsıntı çiftçilerimizin girdi fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Her kim çıkıp, 'Bu girdilerin fiyatlarını hemen düşüreceğim' diyorsa emin olun yalan söylüyordur" diye konuştu.
'YAPISAL REFORMLARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'
Doların 7 lirayı, faizlerin yüzde 40'ı aştığı dönemin geride kaldığını kaydeden Erdoğan, "Hemen tedbirimizi aldık, kontrolü sağladık ve ekonomimizi yeniden rayına sokacak adımları attık. Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. Bu defa hazırlıklı olduğumuz için çok daha hızlı ve etkili müdahalede bulunma imkanımız vardı. 2 gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz" dedi.
'NE SÖYLÜYORSA YALAN'
Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı olmayacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye başkanlarının Türkiye'nin ekonomisine yön verme imkanı var mı? Şu anda belediyelerin çoğu batık, bitik, personel maaşını ödeyemiyor. Sanki yerel seçimler bitecek, bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Yalan söylemeyin millete. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Şu anda devletin başında Tayyip Erdoğan var, 14 bakanı, yardımcıları var. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Ne söylüyorsa yalan" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Erdoğan: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart (2)Erdoğan: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart (2)Erdoğan: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart (2)

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Bakan Ersoy: Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabiliriz (2)Bakan Ersoy: Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabiliriz (2)
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Bursa'da ortak mitingKılıçdaroğlu ve Akşener'den Bursa'da ortak miting

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Suriye itirafı!

İsrail'den Suriye itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.