HABER

Erdoğan: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:13 | Son Güncelleme

  'FİYAT ARTIŞLARININ ÇİFTÇİLERİMİZİ BUNALTTIĞINI BİLİYORUZ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Haymana ilçesinde, AK Parti tarafından düzenlenen mitingde konuştu.

'FİYAT ARTIŞLARININ ÇİFTÇİLERİMİZİ BUNALTTIĞINI BİLİYORUZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Haymana ilçesinde, AK Parti tarafından düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, Haymana'ya kendisinden önce başka cumhurbaşkanı gelmediğini belirterek, "Ankara'da oturup da Haymana'ya gitmemek olur mu? Elhamdülillah bu, bize nasip oldu. Ankara'nın bu güzel ilçesinden 31 Mart seçimlerinde de güçlü bir destek bekliyoruz. Büyükşehir belediye başkan adayımız Mehmet Özhaseki kardeşimizin birikimi, tecrübesi, azmiyle tüm ilçeleriyle birlikte Ankara'ya çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum" dedi.

Çiftçilerin yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirten Erdoğan, "Tohum, gübre, ilaç, mazot fiyatlarındaki artışın çiftçilerimizi bunalttığını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırıların kur- faiz- enflasyon şer üçgeninde yol açtığı sarsıntı çiftçilerimizin girdi fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Her kim çıkıp, 'Bu girdilerin fiyatlarını hemen düşüreceğim' diyorsa emin olun yalan söylüyordur" diye konuştu.

'YAPISAL REFORMLARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'
Doların 7 lirayı, faizlerin yüzde 40'ı aştığı dönemin geride kaldığını kaydeden Erdoğan, "Hemen tedbirimizi aldık, kontrolü sağladık ve ekonomimizi yeniden rayına sokacak adımları attık. Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. Bu defa hazırlıklı olduğumuz için çok daha hızlı ve etkili müdahalede bulunma imkanımız vardı. 2 gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz" dedi.

'NE SÖYLÜYORSA YALAN'
Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı olmayacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye başkanlarının Türkiye'nin ekonomisine yön verme imkanı var mı? Şu anda belediyelerin çoğu batık, bitik, personel maaşını ödeyemiyor. Sanki yerel seçimler bitecek, bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Yalan söylemeyin millete. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Şu anda devletin başında Tayyip Erdoğan var, 14 bakanı, yardımcıları var. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Ne söylüyorsa yalan" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Erdoğan'nın konuşması

-Detaylar

ANKARA (DHA)

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sancaktepe'de konuştuİçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sancaktepe'de konuştu
Zeydan Karalar hakkında suç duyurusunda bulunulacakZeydan Karalar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Suriye itirafı!

İsrail'den Suriye itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Adana'da hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Canlarını hiçe sayıp o evde yaşamaya devam ediyorlar

Canlarını hiçe sayıp orada yaşıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.