Erdoğan: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart (2) 

'FİYAT ARTIŞLARININ ÇİFTÇİLERİMİZİ BUNALTTIĞINI BİLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Haymana ilçesinde, AK Parti tarafından düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, Haymana'ya kendisinden önce başka cumhurbaşkanı gelmediğini belirterek, "Ankara'da oturup da Haymana'ya gitmemek olur mu? Elhamdülillah bu, bize nasip oldu. Ankara'nın bu güzel ilçesinden 31 Mart seçimlerinde de güçlü bir destek bekliyoruz. Büyükşehir belediye başkan adayımız Mehmet Özhaseki kardeşimizin birikimi, tecrübesi, azmiyle tüm ilçeleriyle birlikte Ankara'ya çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum" dedi.

Çiftçilerin yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirten Erdoğan, "Tohum, gübre, ilaç, mazot fiyatlarındaki artışın çiftçilerimizi bunalttığını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırıların kur- faiz- enflasyon şer üçgeninde yol açtığı sarsıntı çiftçilerimizin girdi fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Her kim çıkıp, 'Bu girdilerin fiyatlarını hemen düşüreceğim' diyorsa emin olun yalan söylüyordur" diye konuştu.