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Erdoğan: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 19:43 | Son Güncelleme

ELMADAĞ'DA DÜZENLENEN MİTİNGE KATILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Haymana ilçesindeki mitingin ardından partisinin Elmadağ mitingine katıldı.

ELMADAĞ'DA DÜZENLENEN MİTİNGE KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Haymana ilçesindeki mitingin ardından partisinin Elmadağ mitingine katıldı. Burada halka seslenen Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimi olduğunu belirterek, "Şurada artık fazla kalmadı, pazar günü sandıklardayız aman ha sandıklara gitmeyi ihmal etmiyoruz. Eğer gitmeyenler varsa onları da alıp götürüyoruz. Hanım kardeşlerim, kaleyi içeriden siz fethedeceksiniz" dedi.

'BUNLARIN BEYNİ SULANMIŞ'
Muhalefetin söylemlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Be ahmak, neyin intikamı? Neyin intikamı? Bunların beyni sulanmış. Neyin intikamını alıyorsun? 15 Temmuz’un intikamını alıyorsun. Şu lafa bak, kardeşlerim. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz" diye konuştu.

'SAADET PARTİLİLERİ AYNI SAFTA BİRLEŞMEYE DAVET EDİYORUM'
Partisinden istifa ederek adaylıktan çekilen Saadet Partisi’nin Elmadağ eski Belediye Başkan adayı Nuri Yurdakul’u sahneye çağıran Erdoğan, "Şahit olduğu ilkesizlikler karşısında kendisi de bugün adaylıktan çekilerek 31 Mart seçimlerinde AK Parti’yi destekleme kararı almıştır. Ben bu tavrın Saadet Partisi’ne gönül vermiş tüm kardeşlerime, Elmadağ, diğer ilçelerimiz ve Türkiye genelinde örnek olmasını temenni ediyorum. Bununla birlikte Saadet Partisi’nden diğer illerde, ilçelerde öyle bir yanlış içine girmiş olanların da istifalarını vermek suretiyle aynı safta birleşmeye davet ediyorum" dedi.

GÜREŞ MİLLİ TAKIMININA SÜRPRİZ ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elmadağ’da kampta yapan Güreş Milli Takımı’na sürpriz ziyarette bulundu. Milli sporcularla bir araya gelen Erdoğan, başarı dileklerinde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü dökümü

-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar

ANKARA (DHA)

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