Erdoğan: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart (4)

ÇUBUK'TA HALKA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışması kapsamında Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen mitingde halka seslendi. Mücadelelerini verirken rakipleri gibi terör örgütleriyle irtibat kurmadıklarını belirten Erdoğan, "Birileri gibi terör örgütlerinin mensuplarıyla dirsek dirseğe verip yolda yürümek bizim kârımız değildir. İşte dörtlü mekanizmayı görüyorsunuz değil mi? Kimler var bu mekanizmanın içinde CHP var, içi karma karışık sözde İYİ Parti var, Kandil’den talimatını alan HDP var ama bir de bunların yanında maalesef Saadet Partisi var" dedi.

"Bizim referansımız, bugüne kadar sadece laf üretmiş olanlardan farklı olarak Çubuk’ta yaptığımız yatırımlardır" diyen Erdoğan, Çubuk’ta AK Parti’nin yönetimindeki son 17 yıl içinde yapılan yatırımlar ile yapılması planlanan işlere değindi.

'BİZ BUNU BATILILARIN AĞZINDAN DUYUYORUZ DA SANA NE OLUYOR, BAY KEMAL?'

Alandaki kalabalığa, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Yeni Zelanda’daki cami saldırısı sonrası yaptığı açıklamayı dinleten Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na şu eleştiride bulundu: