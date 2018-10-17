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Erdoğan-Pompeo görüşmesi başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 10:16 | Son Güncelleme

Erdoğan-Pompeo görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Esenboğa Havalimanında gerçekleşen kabul, saat 10.10'da başladı.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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