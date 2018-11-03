Erdoğan-Poroşenko ortak basın toplantısı

İSTANBUL (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Serbest Ticaret Antlaşmasının bir an önce imzalanması için gerekli talimatları verdik." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Mabeyn Köşkü'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettikleri Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'nun ardından düzenlenen anlaşmaların imza töreni ve basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve İstanbul'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Poroşenko, Türkiye'nin Ukrayna'nın yalnızca komşusu değil aynı zamanda uluslararası sahada Ukrayna'nın kilit ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sıcak bir ortamda, baş başa yaklaşık 2 saatlik bir görüşme yaptıklarını, ardından heyetler arası bir görüşmelerin gerçekleştiğini ve bunun da 2 saat sürdüğünü aktaran Poroşenko, "Bu aramızdaki ilişkilerin gündeminin gerçekten geniş olduğunu gösteriyor. Şahsınızda Sayın Cumhurbaşkanı, Ukrayna ve benim iyi dostu ve güvenilir ortağının var olduğuna bir kez daha ikna oldum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile başkanlık ettikleri Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin 7. toplantısının son derece verimli geçtiğini aktaran Poroşenko, "Yapılmış görüşmeler, karşılıklı anlayış ve güvenin yüksek düzeyini gösterdiler. Aynı zamanda siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında tarafların çok etkin bir şekilde mevcut olan engelleri aşma imkanı olduğunu gösterdiler." diye konuştu. Önceliklerinin güvenlik ve teknik işbirliği olduğunu kaydeden Poroşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği destek, Kırım'ın yasa dışı işgalini tanımadığı için ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna silahlı saldırısını kınadığı için teşekkürlerini iletti. Petro Poroşenko, sözlerine şöyle devam etti: "Siyasi mahkumların yani Rusya'da yasa dışı tutulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması konusunda bize gösterilen yardımı büyük bir takdirle karşılıyoruz. Özellikle Sayın Ahtem Çiygöz'ün ve İlmi Ümerov'un serbest bırakılmasını kast ediyorum. Bu konuda koordineli bir şekilde işbirliğine devam edeceğiz. Bizim için önemli olan Türkiye'nin, Kırım'da işgalci yönetim tarafından insan haklarının çiğnenmesi ile kültürel mirasın yok edilmesi ve Rusya'nın Azak Denizi'nde süren saldırısı gibi sorunlarından uzak durmaması. Bu sorunlara çözüm getirmek amacıyla gerek ikili düzeyde gerek çok taraflı düzeyde, yani uluslararası örgütler çerçevesinde beraber çalışmak kararlılığımızı teyit ettik. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün konuşlandırılması için bir karar olacaksa eğer Türkiye'nin bu Barış Gücü'ne katılmasını bekliyoruz ve selamlıyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an önce imzalanması için gerekli talimatı verdik. Bunun gerçekten olmasını diliyoruz."

Ticaret hacmindeki artışın yüzde 20 olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha iddialı hedefleri olduğunu dile getiren Poroşenko, bu konuda gerekeni yapmakta kararlı olacaklarını dile getirdi. Aynı zamanda TİKA ile sürdürdükleri ilişkilerin yeni bir hukuki temele kavuştuğunu aktaran Poroşenko, bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. İkili yük taşımacağılının serbestleştirilmesi konusunda önemli bir ilerleme kaydettiklerini aktaran Poroşenko, bu ilerlemelerin ülkelerin potansiyelini daha da ileri bir noktaya getireceğini dile getirdi. Askeri, teknik alanda ulaştıkları sonuçlardan dolayı da Erdoğan'a teşekkür eden Poroşenko, bu konuda çok yorum yapmayacaklarını söyledi. Kültürel ilişkilerin gelişmesinden de memnun olduklarını aktaran Poroşenko, Boğaziçi Film Festivali'nde "Onur Ödülü" takdim edilen Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa için de teşekkür etti. Yarın bir savunma sanayi şirketini ziyaret edeceklerini ardından Antalya'ya geçeceklerini ve burada konsolosluk açacaklarını aktaran Poroşenko, "İşbirliğimizin perspektifleri gerçekten büyük ve karşılıklı yararlıdır. Bu konuda bir sonraki hedef, sosyal koruma anlaşmasının imzalanmasıdır. Biz milletlerimizin yararı için işbirliği yapmaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyetiyle beraber Yüksek Düzeyli Konseyin olağan toplantısını yapmak üzere Ukrayna'ya davet etmek isterim." dedi.