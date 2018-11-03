Erdoğan-Poroşenko ortak basın toplantısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10-11 Kasım'da Paris'te bir uluslararası toplantı var. Bu toplantıda Sayın Trump'la da bir görüşmeyi, daha farklı konular olmak üzere ruberu, yüz yüze yapma imkanımız olacak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile baş başa görüşmesinin ve Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'nun ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'da tutuklu bulunan siyasi mahkumlara ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Daha önce iki Kırımlı kardeşimiz bize söylenmişti, bunu Rusya tarafına Sayın Putin'e iletmiştik ve serbest bırakılmışlardı. Şimdi daha geniş bir liste verildi ve listeyi de biz yine hemen Rusya tarafına ilettik. Temennim odur ki onlarla ilgili de bu süreci takip edeceğiz, başarılı oluruz." diye konuştu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soru üzerine, görüşmede masada olan çok önemli konuların bulunduğunu anlatarak, bunlardan birinin kuzey Suriye'deki gelişmeler olduğunu söyledi.

Bunun başını da Münbiç'in çektiğini dile getiren Erdoğan, Münbiç'te devriye çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Erdoğan, görüşmeyi yaptıkları günde bu çalışmalarla ilgili hareketin başladığını ifade ederek, "Eğitim çalışmaları Gaziantep'te yapıldı. Türk ve Amerikan askerleri birlikte bunu yaptılar ve ardından da bu devriye çalışmaları planlandığı şekilde devam etti, devam ediyor. Bizim hedefimiz, bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD/YPG'nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir." diye konuştu. Bununla ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo arasında belirlenmiş bir yol haritasının bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Ancak bu yol haritasına uyulmadı, Bu çok çok aştı. Şimdi ise bu yol haritasını artık uygulamaya konulma zamanı dedik ve bu süreç başladı, devam ediyor." dedi. - "Belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı" Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer önemli konunun finans meselesiyle alakalı Halk Bankası'na yönelik adımlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu konuları kendisiyle görüştük, konuştuk ve bu konularla ilgili de ilgili 'Bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim' dedi. Münbiç'le ilgili yine aynı şekilde 'İlgili bakan arkadaşlarıma talimatı vereceğim' dedi ve Münbiç konusuyla ilgili olarak bakan arkadaşlarına verdiği talimatı gerçekten biz de gördük, nitekim onların Savunma Bakanı, Savunma Bakanımızı hemen ertesi gün aradı. Aynı şekilde 'Hazine ve Maliye Bakanlarına da hemen talimatı vereceğim' dedi ve oraya da talimatı verdi. Çünkü bizim Maliye ve Hazine Bakanımızı hemen ertesi gün aradılar ve şu an görüşmeler bu konuyla ilgili devam ediyor. Yani bu konuda bu sürecin başlamış olması tabii her türlü önemi haiz." İçişleri ve adalet bakanlarına yönelik yaptırımlar konusuna da değinen Erdoğan, "Orada da eş zamanlı olarak bu yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Onunla ilgili de eş zamanlı olarak ABD ve Türkiye saatiyle belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. Şimdi aramızda böyle bir şey artık yok. Süreci karşılıklı takip ediyoruz. 10-11 Kasım'da Paris'te bir uluslararası toplantı var. Bu toplantıda Sayın Trump'la da bir görüşmeyi daha farklı konular olmak üzere ruberu, yüz yüze yapma imkanımız olacak. Sayın Putin'le aynı şekilde... Dünya liderlerinin bir kısmıyla orada bu tür konuları görüşme fırsatını yakalayacağız." dedi.