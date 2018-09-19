Erdoğan, Prof. Dr. Yaser S.Abu-Mostafa'yı kabul etti 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Yaser S.Abu-Mostafa'yı Beştepe'de kabul etti.
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