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Erdoğan, Prof. Dr. Yaser S.Abu-Mostafa'yı kabul etti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 17:59 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Prof.

Erdoğan, Prof. Dr. Yaser S.Abu-Mostafa'yı kabul etti 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Yaser S.Abu-Mostafa'yı Beştepe'de kabul etti.

(FOTOĞRAF)

Erdoğan, Prof. Dr. Yaser S.Abu-Mostafa'yı kabul etti

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