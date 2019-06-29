Erdoğan-Putin görüşmesi

OSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S400 sevkiyatına ilişkin, "Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde de zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, sözlerine iki ülke arasında ciddi bir ivme yakalandığını ifade ederek başladı.

Erdoğan, "Özellikle de iş birliğimizin S400'ler sevkiyatıyla, bunu Duşanbe'de de görüşmüştük, mutabakata vardığımız gibi yol haritasının devamını şu anda izliyoruz. Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için de malum öncelik taşıyor. Şu anda öyle zannediyorum ki gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde de zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil." diye konuştu.

Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısını gelecek dönemde Türkiye'de gerçekleştireceklerini anımsatan Erdoğan, "Turizmde gerçekten Rusya, özellikle Rus vatandaşlarının Türkiye'ye olan muhabbeti her geçen gün daha da artıyor. Bu da tabii halkımız için de turizmdeki yöneticilerimiz için de ayrı bir güç kaynağımız." dedi.