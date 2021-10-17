Erdoğan-Putin Görüşmesi Amerika’yla İlişkileri Nasıl Etkiler?

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 29 Eylül’de yapılan görüşme iki tarafın ilişkileri derinleştirme taahhüdüyle sona erdi. Ancak bu yaklaşımın Türk-Amerikan ilişkilerine daha da zarar verebileceğini belirtenler var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasındaki son görüşmede Erdoğan Türkiye’nin Rusya’dan askeri malzeme satışını arttırmaya hazır olduğunu söyledi, muhtemel denizaltı ve füze imalatı işbirliğini gündeme getirdi.

Savunma uzmanı Arda Mevlutoğlu, “Türkiye’nin Batı’yla geçmişteki ilişkisi önemli oranda kötüleşti. Belki son beş yılda Türkiye Batılı şirketler ya da ülkelerden önemli teknolojileri elde etme konusunda oldukça zorlanmaya başladı” diyor.

Amerika, Ankara’nın Rus S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı. Washington, bu satın almanın NATO savuna sistemine zarar verdiğini belirtiyor.

Türkiye’nin komşusu ve rakibi Yunanistan’ın hava gücünü Avrupa ve Amerikan jetleriyle modernize etmeye çalışmasının ardından Ankara Washington’un ambargosunun kendisini Rusya’ya yönelttiğini savunuyor.

Putin’le görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington’la gerilimin artma riskine hazır görünüyor. Erdoğan, Türkiye’nin ek S-400 füzeleri alacağı mesajını veriyor.

Washington ise böyle bir hareketin daha fazla yaptırımı tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Kadir Has Üniversitesi’nde uzman Serhat Güvenç, “Bu bir çeşit Türkiye’nin gurur konusu oldu, Türkiye’nin bağımsızlığı ve egemenliği vurgulanıyor. Türkiye Amerika’nın kuklası değil ya da Türkiye NATO’nun merhametine kalmış değil gibi söylemler tekrarlanıyor” diyor.

Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçerek Suriye’deki rejime operasyonlarda destek veriyor. Türkiye ise Suriyeli muhalif grupları destekliyor. Türkiye’nin Suriyeli muhalifleri desteklemesi, Moskova’yla Ankara arasında önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor.

Türkiye ve Rusya tarihi rakipler ve Ukrayna’dan Kafkaslar’a ve Libya’ya kadar farklı taraftalar. Ancak uzmanlara göre, Erdoğan Putin için önemli ve Putin şimdilik Türkiye’yi hoşgörmeyi tercih ediyor.

Duvar köşe yazarı İlhan Uzel, “Erdoğan, Putin’in Batı’ya karşı kullanabileceği en müsait oyuncu. Putin, Türkiye’yle NATO ve Amerika arasında anlaşmazlık yaratmaya çalışıyor ve Erdoğan da bu rolü çok iyi oynuyor” diyor.

Erdoğan Putin’le ilişkilerini derinleştirirken Türkiye’nin geleneksel Batılı müttefiklerine taahhüdüyle ilgili sorular artmaya devam edeceğe benziyor.

