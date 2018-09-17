Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Rusya lideri Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ilk önce baş başa görüşmesi, daha sonra da heyetlerarası toplantıya geçilmesi bekleniyor.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Soçi'ye geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için özel uçak 'CAN' ile saat 14.05'te Rusya'nın Soçi kentine geldi. Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz karşıladı.

Putin ise 'Erdoğan'la görüşeceğimiz çok konu var, bazıları komplike konular. Bu konuları gözden geçireceğiz ve çözüm yolları arayacağız' dedi.

Erdoğan görüşme öncesi basına yaptığı açıklamada 'ortak açıklama bölgeye yeni bir umut getirecek' ifadesini kullandı.

Liderin gündeminde ise, Suriye'de cihatçıların elinde kalan son büyük yerleşim yeri olan İdlib öne çıkıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Rusya ile Türkiye'nin İdlib konusunda görüş ayrılıkları olduğunu' belirtip 'bunun da en üst düzeyde çok ciddi bir görüşme gerektirdiğini' söylemişti.

Diğer taraftan Soçi'de Türkiye tarafının İdlib için ateşkesi yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Rusya ise sivillerin tahliye edilebilmesi için İdlib'de insani koridorlar oluşturulmasını önermişti.

Soçi'deki toplantı, Rus lider Putin ve Erdoğan'ın bu ayki ikinci görüşmesi olacak. Zira iki lider, 7 Eylül'de de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapmıştı.

Suriye konusunda görüşme trafiğinin artmasının sebebi, Şam'ın İdlib'i geri almak için bir harekat hazırlığında olması.

Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesinin ardından Rusya lideri Putin, ülkenin topraklarının tamamında kontrol sağlamanın, Suriye hükümetinin meşru hakkı olduğunu vurgulamıştı. Ancak Rus lider, İdlib'deki sivil nüfusa dikkat çekip bunun da operasyonda hesaba katılması gerektiğini söylemişti.

Yarısından fazlası eski El Nusracı'ların başını çektiği Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolünde olan İdlib Astana süreci kapsamında gerilimi azaltma bölgesi ilan edilmişti. Bu anlaşma kapsamında İdlib'de Türk askerlerinin görev yaptığı 12 gözlem noktası bulunuyor.



