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Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 15:02 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

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Erdoğan görüşme öncesi basına yaptığı açıklamada 'ortak açıklama bölgeye yeni bir umut getirecek' ifadesini kullandı.

Putin ise 'Erdoğan'la görüşeceğimiz çok konu var, bazıları komplike konular. Bu konuları gözden geçireceğiz ve çözüm yolları arayacağız' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için özel uçak 'CAN' ile saat 14.05'te Rusya'nın Soçi kentine geldi. Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Soçi'ye geldi.

Rusya lideri Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ilk önce baş başa görüşmesi, daha sonra da heyetlerarası toplantıya geçilmesi bekleniyor.

Liderin gündeminde ise, Suriye'de cihatçıların elinde kalan son büyük yerleşim yeri olan İdlib öne çıkıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Rusya ile Türkiye'nin İdlib konusunda görüş ayrılıkları olduğunu' belirtip 'bunun da en üst düzeyde çok ciddi bir görüşme gerektirdiğini' söylemişti.

Diğer taraftan Soçi'de Türkiye tarafının İdlib için ateşkesi yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Rusya ise sivillerin tahliye edilebilmesi için İdlib'de insani koridorlar oluşturulmasını önermişti.

Soçi'deki toplantı, Rus lider Putin ve Erdoğan'ın bu ayki ikinci görüşmesi olacak. Zira iki lider, 7 Eylül'de de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapmıştı.

Suriye konusunda görüşme trafiğinin artmasının sebebi, Şam'ın İdlib'i geri almak için bir harekat hazırlığında olması.

Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesinin ardından Rusya lideri Putin, ülkenin topraklarının tamamında kontrol sağlamanın, Suriye hükümetinin meşru hakkı olduğunu vurgulamıştı. Ancak Rus lider, İdlib'deki sivil nüfusa dikkat çekip bunun da operasyonda hesaba katılması gerektiğini söylemişti.

Yarısından fazlası eski El Nusracı'ların başını çektiği Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolünde olan İdlib Astana süreci kapsamında gerilimi azaltma bölgesi ilan edilmişti. Bu anlaşma kapsamında İdlib'de Türk askerlerinin görev yaptığı 12 gözlem noktası bulunuyor.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
@feridun_ilk DİNLE BAK BÖLGEDE İRAN SURİYE ORDUSUNA DANIŞMANLIK ETMESE İDİ BU GÜN 12 BÖLÜNMÜŞ BİR SURİYE VARDI KARŞINIZDA,YİNE 5 BÖLÜNMÜŞ BİRDE TÜRKİYE VARDI KARŞIMIZDA. TÜRKİYE EN KISA SÜREDE YAHUDİ GÜDÜMÜNDEN KURTULMALIDIR. BAK ELİMİZDEKİ TÜM BASIN YAYIN YAHUDİ SÜZGECİNDEN GEÇMEDEN HABER SUNMAZLAR TÜRKİYEYE. ŞİMDİ DİNLE ESAD MÜCADELE VERMESE İDİ TÜRKİYENİN AYRIDAN FAZLASI PKK ELİNDE OLACAKTI ŞU AN......TÜRKİYE ESADA İRANA VE RUSYAYA ÇOK ŞEY BORÇLU. PUTİNDE ESADDA RUHANİDE GERÇEK TÜRKİYE DOSTUDURLAR.YAKIN TARİH HERŞEYİ ISPATLAYACAK İMZA OZAYDİN65.
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