HABER

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2019 18:18 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Astana süreciyle başlatmış olduğumuz üçlü zirveler gerek Soçi, gerek Ankara, gerek Tahran bunlarda gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının ben çok faydalı olacağına ayrıca inanıyorum"

MOSKOVA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Astana süreciyle başlatmış olduğumuz üçlü zirveler gerek Soçi, gerek Ankara, gerek Tahran bunlarda gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının ben çok faydalı olacağına ayrıca inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesi saat 17.40'ta başladı.

Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, özellikle 2018'de sık sık yaptıkları görüşmelerden sonra 2019'da da bu ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmenin memnuniyeti içinde olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerde çok farklı bir gelişme yaşandığını anlatan Erdoğan, bunun bölgesel güvenliği de çok olumlu istikamette etkilediğini vurguladı.

Bu dayanışmanın bölgenin barışına da çok ciddi bir katkıda bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Astana süreciyle başlatmış olduğumuz üçlü zirveler gerek Soçi, gerek Ankara, gerek Tahran bunlarda gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının ben çok faydalı olacağına ayrıca inanıyorum." diye konuştu.

Özellikle turizmdeki gelişmelerin iki ülke halkı arasında çok çok önemli kaynaşmaları sağladığını aktaran Erdoğan, "Aynı şekilde ticari ilişkilerimizdeki gelişme sizlerin de ifade ettiği gibi sürekli bir artış trendinde. Tabii sizinle aramızda büyük bir hedef koyduk, malum 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak." dedi.

Öte yandan Erdoğan, Kerç Boğazı'ndaki gemi kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Buradaki hassasiyeti sebebiyle Putin'e teşekkür eden Erdoğan, Rusça "Spasibo" dedi.

İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk ilişki sonrasında...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk ilişki sonrasında...
CHP’li Özel: Seçimlere iki büyük krizle giriyoruzCHP’li Özel: Seçimlere iki büyük krizle giriyoruz
Özhaseki: İnsanların kökenlerine bakmak doğru değilÖzhaseki: İnsanların kökenlerine bakmak doğru değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti! Mustafa Sarıgül başka partiye mi geçiyor, Şişli'den aday mı?

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor

Kamer Genç'in vefatının 3. yılı

Kamer Genç'in vefatının 3. yılı

Soylu'nun 'Adam ol, sen de cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık AK Parti'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

MHP 200 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 200 belediye başkan adayını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.