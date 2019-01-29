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Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 22:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.Rusya’ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Rusya’ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında turizm alanındaki gelişmelerin iki ülke halkları arasında ciddi kaynaşamaya neden olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ticari ilişkiler sürekli artış trendinde. Tabii sizle aramızda büyük bir hedef koyduk: 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak” dedi.
Erdoğan, iki ülke arasında işbirliğinin Suriye’de barışa katkıda bulunduğunu söyledi. Rusya açıklarındaki Kerç Boğazı’nda iki geminin kaza yapmasıyla 44 Türk denizcinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, Vladimir Putin’e, “Ölenlere rahmet diliyorum. Konudaki hassasiyetiniz sebebiyle de çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.
Hayatını kaybeden Türklerle ilgili başsağlığı dileyen Putin, kazanın uluslararası sularda geldiğini söyleyerek, “Kurtarma ekiplerimiz ellerinden geleni yapmıştır” dedi.
Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı düzenleyecek.

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