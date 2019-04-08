Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

MOSKOVA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile özellikle Suriye'de atılan ve atılacak adımların büyük önem arz ettiğini belirterek, "Bir diğer çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesi saat 14.05'te başladı.

Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nda siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda stratejik görüşmelerin olacağını söyledi.

Gerek ikili görüşmelerde gerek bölgesel sorunlar noktasında bugün yoğun bir görüşme trafiği olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 anlaşma imzalanacağını ve bu anlaşmalarla geleceğe yönelik adımlar atılacağını bildirdi.

Rusya ile ticaret hacminde yüzde 15'lik bir artış olduğunu anımsatan Erdoğan, "Hedefimiz, daha önce belirlediğimiz 100 milyar dolarlık hedefe doğru yürümek. Doğal gaz akımı ile alakalı TürkAkım'da deniz kısmı bitmiş durumda. Aradaki adımlar da planlandığı gibi yürümekte. Hedefimiz aynı takvim içerisinde bitirmek." dedi.