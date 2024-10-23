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Erdoğan- Putin görüşmesi! Erdoğan: "4 şehidimiz var"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.10.2024 18:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS zirvesi kapsamında Tataristan'ın başkenti Kazan'da bulunuyor. Erdoğan, Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili "4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu saldırıyı lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan- Putin görüşmesi! Erdoğan: "4 şehidimiz var"

Küresel ekonominin yüzde 25'ini kapsayan BRICS grubunun 16'ncı Liderler Zirvesi, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Başkenti Kazan'da düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile basın toplantısı düzenliyor.

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Putin'in açıklamasından satır başları:

"TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türkiye'ye başsağlığı diliyorum.

Önemli ve faydalı temaslara büyük değer ve kıymet veriyoruz. Eminim bugünkü toplantımız da çok faydalı ve önemli olacak. Ticaret ve ekonomik işbirliğimizin son yıllarda gelişmeye devam ediyor. Bugün bu konuya bakacağız. Geçen sene ticaret hacmimiz 55 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk sekiz ayında ticaret hacmimiz yılda 6.2 artış gösterdi.",

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu saldırıyı lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan putin
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