Erdoğan-Putin Görüşmesi Hakkında Kremlin’den Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili Kremlin’den açıklama geldi. Açıklamada, Erdoğan ve Putin’in görüşmede İdlib konusundaki temaslarını arttırma kararı aldıkları belirtildi. Reuters’ın Rus RIA haber ajansına dayandırdığı habere göre, Kremlin, Erdoğan ve Putin’in görüşmede Libya krizini de ele aldıklarını bildirdi. Tass haber ajansının İngilizce web sitesinde yer alan habere göre de, Kremlin basın ofisince yapılan açıklamada, Putin’in Erdoğan’a, Rusya’nın İdlib’de radikal grupların saldırgan eylemlerinden ciddi endişe duyduğunu aktardı. Açıklamada, “Görüşmede İdlib çatışmasızlık bölgesindeki mevcut durum üzerine yeniden odaklanıldı. Vladimir Putin radikal grupların devam eden saldırgan eylemlerine dair ciddi kaygısını ifade etti” denildi. Kremlin açıklamasında, “İki lider Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne koşulsuz bağlılık gösterilmesinin gerekliliğini vurguladı” ifadesi kullanıldı. Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada da, görüşmede Erdoğan ve Putin’in İdlib konusunda yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettiği belirtilmişti.

Açıklamada şunlar kaydedilmişti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, rejimin İdlib’de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış; İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmiştir. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya’daki gelişmeler de ele alınmıştır." İdlib konusunda yaşanan gerilimin nasıl bir seyir izleyeceği konusunda gözler Erdoğan-Putin görüşmesindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeden önce Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, Putin'le görüşmesinde İdlib'deki gelişmeleri tepeden tırnağa ele alacaklarını belirterek, "Görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecek" demişti. BM Genel Sekreteri’nden yine ateşkes çağrısı Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İdlib’de “insani facianın sona erdirilmesi ve gerilimin kontrol edilemez boyutlara ulaşmasını önlemek için” derhal ateşkes çağrısında bulundu.