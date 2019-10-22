HABER

Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2019 13:02 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan-Putin görüşmesiyle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine ilişkin planlarının daha iyi anlaşılacağı bildirildi.

Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan açıklama

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, gün içerisinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeyle, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine ilişkin planlarının daha iyi anlaşılacağı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi kritik açıklama yaptı. Peskov yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ve güvenli bölge planları hakkında detaylı bilgi alınacağını bildirdi. Peskov ayrıca, "Türk güçlerinin Suriye'de kalması iznini ancak Şam rejiminin verebileceğini" belirtti.

Erdoğan ile Putin'in gündeminin yoğun olduğunu vurgulayan Peskov ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin de masaya yatırılacağını söyledi.


Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Irak ordusundan ABD askeri açıklamasıIrak ordusundan ABD askeri açıklaması
Irak: 'Suriye'den Gelecek Amerika Askerlerinin Burada Kalma İzni Yok'Irak: 'Suriye'den Gelecek Amerika Askerlerinin Burada Kalma İzni Yok'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye barış pınarı erdoğan putin

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Meksika'daki kartel savaşları ve şiddetin bilançosu ağır

Meksika'daki kartel savaşları ve şiddetin bilançosu ağır

Irak'tan 'Suriye'den gelen ABD askerlerine' ilişkin açıklama

Irak'tan 'Suriye'den gelen ABD askerlerine' ilişkin açıklama

ABD'de fırtına ve hortum: Ölü sayısı arttı!

ABD'de fırtına ve hortum: Ölü sayısı arttı!

ABD Haseke'deki üslerini de boşaltıyor

Suriye'de kritik gelişme! Orada da çekilme başladı

Times: ABD, Putin'i petrolden uzak tutmak için Suriye'de asker bırakıyor

ABD-Putin-petrol üçgeninde Suriye iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.