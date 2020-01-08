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  4. Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.

Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dolayısıyla düzenlenen tören öncesinde görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile törenin ardından yeniden bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezinde 25 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı.

İki lider açılış töreni öncesinde de 1 saat 35 dakikalık görüşme yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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