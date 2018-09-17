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Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya'dan jet açıklama: İdlib'e operasyon düzenlenmeyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 20:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in Soçi'deki toplantısından, İdlib'de silahsızlanma bölgesi kurulması konusunda ortak mutabakat çıktı. Kararın hemen ardından açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Şoygu "İdlib'e askeri operasyon düzenlenmeyecek" dedi.

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya'dan jet açıklama: İdlib'e operasyon düzenlenmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de Suriye ve İdlib konularını görüştü. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçti.

"SİLAHSIZLANMA BÖLGESİ KURULACAK"

Rusya lideri Putin, "İdlib'de 15-20 kilometrekarelik silahsızlanma bölgesi kurulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Bu mutabakatla, İdlib'de büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtiğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN JET AÇIKLAMA: OPERASYONLAR DURDU

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da jet bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "İdlib'de askeri operasyon düzenlenmeyecek" denildi. İdlib'de askeri operasyonun olmayacağını kaydeden Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, önümüzdeki saatlerde ayrıntılarla ilgili Suriye tarafıyla mutabakatın sağlanacağını belirtti.

Gazetecilerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında varılan anlaşmanın İdlib’de askeri operasyonun olmayacağı anlamına gelip gelmediği sorusuna yanıt veren Şoygu, “Evet” dedi.

Gazetecilerin, “Şam operasyonu ertelemeyi kabul etti mi?” sorusuna da yanıt veren Şoygu, “Önümüzdeki saatlerde onlarla, bu anlaşmada belirtilen tüm pozisyonlarla ilgili mutabakat sağlayacağız” ifadesini kullandı.

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Rusya rusya savunma bakanı Sergey Şoygu İdlib Soçi erdoğan putin

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