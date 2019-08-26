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Erdoğan-Putin görüşmesine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:26 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "Putin, Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor" - "Ülkelerimiz, askeri teknik iş birliği gibi hassas alanlarda bile yakınlık, farklı alanlarda son derece gelişmiş ekonomik ve ticari ilişkiler içerisinde bütünlük içinde”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarın Türk ve Rus liderlerin Moskova’da gerçekleştirecekleri görüşmede Suriye’deki gelişmelerin ana odak noktalarından biri olacağını belirterek, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor." dedi.

Peskov, yarın Moskova’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Rusya’nın son derece gelişmiş ekonomik ve ticari ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Peskov, “Ülkelerimiz, askeri teknik iş birliği gibi hassas alanlarda bile yakınlık, farklı alanlarda son derece gelişmiş ekonomik ve ticari ilişkiler içerisinde bütünlük içinde.” diye konuştu.

Peskov, iki ülke arasında büyük projelerin ve önemli anlaşmaların yürütüldüğünü hatırlatarak, “Bunlar, siyasi alandaki temaslar için sağlam temeller oluşturmaktadır. Bu bağlamda yarın liderler elbette Suriye, Ukrayna ve diğer konuları da ele alacaklar.” dedi.

Suriye konusunun ise ana odak noktalarından biri olacağının altını çizen Peskov, şöyle konuştu:

“İdlib’deki durum göz önünde bulundurulduğunda bunu tahmin etmek güç değil. Soçi anlaşmaları doğrultusunda Türkiye’nin sorumluluk alanındaki durum yoğunluğunu koruyor. Putin, Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor.”

Peskov, iki liderin yarın Moskova’da gerçekleştirilecek MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da iştirak edeceklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kremlin Peskov putin Rusya

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